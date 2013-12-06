Оппозиция просит США ввести санкции против украинских властей

Об этом заявил лидер фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк.

«Сегодня мы втроем (Яценюк, Кличко и Тягнибок - УНИАН ) обратились в Конгресс США, Сенат США через заместителя Госсекретаря США, которая была здесь на Майдане, и передали письмо на имя Президента Барака Обамы о том, что украинский народ борется за свою демократию.

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И мы обращаемся к американской Администрации, как ко всему миру, поддержать реальными шагами нашу борьбу за наши права и ввести санкции против тех, кто борется с собственным народом, а это - режим этого президента (Виктора Януковича - УНИАН)», - сказал Яценюк.

Напомним, массовые акции сторонников евроинтеграции начались в Украине 21 ноября после объявления правительством о приостановке подготовки соглашения об ассоциации с ЕС, которое планировалось оформить на саммите Восточного партнерства в Вильнюсе. На Майдане Незалежности в Киеве проходит бессрочная акция протеста.