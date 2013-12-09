В ходе визита Януковича в Москву планируется подписать не менее 13 документов – источник

В ходе шестого заседаний Украинско-российской межгосударственной комиссии 17 декабря в Москве под председательством Президента Украины Виктора Януковича и президента России Владимира Путина планируется подписать не менее 13 двухсторонних документов.

Как сообщил УНИАН информированный источник, по итогам переговоров будет подписан протокол шестого заседания Украинско-российской межгосударственной комиссии.

По его словам, также возможно подписание документа, предусматривающего значительное снижение цен на российский газ для Украины, однако пока говорить о нем рано, так как продолжается уточнение деталей.

Он сообщил, что на данный момент согласовано Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о реализации и мерах государственной поддержки возобновления серийного производства самолетов семейства Ан-124 с двигателями Д-18Т и их модификациями.

Также готов к подписанию план действий по урегулированию торговых ограничений в двусторонней торговле между Украиной и Российской Федерацией на 2013-2014 годы и протокол между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерацией о поставках товаров по производственной кооперации в 2014 году.

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Кроме этого, будет подписан совместный украинско-российский план мероприятий по празднованию в 2014 году 200-летия со дня рождения Т.Г.Шевченко.

Как отметил собеседник агентства, будет подписано несколько документов, предусматривающих упрощения пересечения госграницы. В частности, протокол о внесении изменений в Соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о сотрудничестве при осуществлении совместного контроля лиц, транспортных средств и товаров на украинско-российской государственной границе от 18 октября 2011 г, протокол между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации об определении пункта пропуска через российско-украинскую государственную границу “Куйбышево” для осуществления совместного контроля контрольными органами государств Сторон, а также соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о взаимодействии и сотрудничестве при предоставлении контрольными органами необходимых зданий, помещений, сооружений, оборудования, устройств и технических средств для осуществления совместного контроля в пунктах пропуска через украинско-российскую государственную границу.

В тоже время, страны планируют активизировать роботу по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. В связи с этим будет подписано Соглашение о сотрудничестве между Государственной службой Украины по контролю за наркотиками и ФСКН России, а также протокол об организации приграничного сотрудничества между Службой безопасности Украины и ФСКН России.

В присутствии президентов планируется подписать План совместных мероприятий Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и МЧС России в контексте реализации межправительственного Соглашения о сотрудничестве в области предупреждения промышленных аварий, катастроф, стихийных бедствий и ликвидации их последствий; Соглашение между Министерством молодежи и спорта Украины и Министерством спорта Российской Федерации о сотрудничестве в сфере физической культуры и спорта; Соглашение между Министерством здравоохранения Украины и Министерством здравоохранения Российской Федерации о сотрудничестве в сфере регистрации, стандартизации и контроля лекарственных средств.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря Путин и Янукович в Сочи обсудили вопросы двусторонних отношений и подготовку к заседанию российско-украинской межгоскомиссии.