Сегодняшняя ночь и завтрашний день будут определяющими для Украины - Яценюк

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время пресс-конференции в штабе Национального сопротивления.

“Эта ночь и завтрашний день являются определяющим. Мы объявили о расширении акции, и сейчас весь Киев – это фактически Майдан. Поэтому мы приглашаем всех с самого утра, начиная с 5 часов, собираться на Майдане и проходить пикетировать правительственные органы”, - сказал Яценюк, отметив, что на сегодняшний день ни одно правительственное помещение не захвачено, и оппозиция, а также участники акции, действуют в рамках закона.

Читайте также: Яценюк заявляет, что в АП обсуждается вопрос введения чрезвычайного положения

В свою очередь, лидер ВО “Свобода” Олег Тягнибок призвал активистов, которые приехали в Киев из других городов, оставаться на Майдане.

“Я хотел бы обратиться к тем людям, которые приехали из других регионов Украины, что мы даем призыв оставаться на Майдане. Эта ночь для нас действительно очень важна, в случае если власть будет использовать силовой сценарий”, - отметил Тягнибок.

Он также сказал, что, несмотря на блокирование правительственного квартала, людей, которые живут на этих улицах, пропускают, и они могут свободно перемещаться.