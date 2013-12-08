Германия делает ставку на Кличко как главного соперника Януковича - СМИ

18:44, 08 декабря 2013
Политика
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Канцлер Германии Ангела Меркель и группа европейских консервативных партий намерены поддержать Кличко как ведущего лидера украинской оппозиции и главного соперника действующего Президента Украины Виктора Януковича на будущих президентских выборах.

Немецкие власти считает Кличко вероятным соперником Януковича на выборах

Такую информацию распространил еженедельник Der Spiegel со ссылкой на информированные источники в федеральном правительстве и Европейской народной партии, сообщает “Немецкая волна”.

По информации журнала, планируется пригласить Кличко для выступления на следующей встрече глав государств и правительств из членов ЕНП, которая запланирована на середину декабря в Брюсселе. Предусматривается также, что Кличко будет иметь возможность лично пообщаться с Меркель, кроме того, они публично покажутся на людях.

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Кроме того, партия Кличко ”УДАР” получает поддержку в сфере логистики от ЕНП и Фонда имени Конрада Аденауэра, приближенного к партии ХДС Ангелы Меркель.

Как сообщает AFP со ссылкой на Der Spiegel, среди прочего эти организации проводят учебные семинары и тренинги для депутатов от партии ”УДАР” и их помощников.

Der Spiegel отмечает, что не так давно советник Меркель по внешнеполитическим вопросам Кристоф Гойсген, председатель ведомства федерального канцлера Рональд Пофалла и министр иностранных дел ФРГ Гидо Вестервелле провели с Кличко конфиденциальные переговоры и пообещали ему поддержку.

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