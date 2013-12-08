Германия делает ставку на Кличко как главного соперника Януковича - СМИ

Такую информацию распространил еженедельник Der Spiegel со ссылкой на информированные источники в федеральном правительстве и Европейской народной партии, сообщает “Немецкая волна”.

По информации журнала, планируется пригласить Кличко для выступления на следующей встрече глав государств и правительств из членов ЕНП, которая запланирована на середину декабря в Брюсселе. Предусматривается также, что Кличко будет иметь возможность лично пообщаться с Меркель, кроме того, они публично покажутся на людях.

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Кроме того, партия Кличко ”УДАР” получает поддержку в сфере логистики от ЕНП и Фонда имени Конрада Аденауэра, приближенного к партии ХДС Ангелы Меркель.

Как сообщает AFP со ссылкой на Der Spiegel, среди прочего эти организации проводят учебные семинары и тренинги для депутатов от партии ”УДАР” и их помощников.

Der Spiegel отмечает, что не так давно советник Меркель по внешнеполитическим вопросам Кристоф Гойсген, председатель ведомства федерального канцлера Рональд Пофалла и министр иностранных дел ФРГ Гидо Вестервелле провели с Кличко конфиденциальные переговоры и пообещали ему поддержку.