Украинский интерес. Евромайдан и геополитическое танго

Отказ Виктора Януковича подписать Соглашение об ассоциации с ЕС не сопровождался бы столь массовыми протестами, если бы не варварская зачистка «Беркутом» Евромайдана с оставшимися там студентами и активистами. Уже 1 декабря не только Майдан Независимости, но и здания Киевской городской государственной администрации и Дома профсоюзов оказались под контролем протестующих. Противостояние между властью и, недовольными милицейским беспределом, гражданами переросло в позиционную фазу, в которой стороны предпочитают громкие заявления реальным действиям.

Показательной выглядит реакция ведущих политиков на яркие события начала зимы в Киеве. Если еврокомиссар Штефан Фюле и президент Европейской Комиссии Жозе Мануэль Баррозу призвал участников конфликта решать проблемы мирными средствами, то российский президент Владимир Путин назвал происходящее «погромами, инспирированными из-за рубежа». Впоследствии, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров нарочито подчеркнули, что происходящее на Майдане – «внутреннее дело Украины». О подоплеке подобной коррекции мнений – чуть ниже.

Стремление украинского правительства выстроить треугольник диалога с Европейским Союзом и Россией сопровождается заверениями Николая Азарова о готовности обсуждать обновленный вариант Соглашения об ассоциации с Брюсселем. При этом премьер четко дал понять послам стран ЕС и США, что собравшиеся на Евромайдане экстремисты, не могут быть партнерами по переговорам.

Первые попытки начать переговорный процесс были предприняты на уходящей неделе. Об успехах говорить рано, хотя глава Европейского Совета Херман ван Ромпей подчеркнул, что ЕС готов положительно отреагировать на европейские устремления нашей страны. Очевидно, что их необходимо как-то формализовать, а не ограничиваться исключительно декларациями. Да и присутствие Москвы за столом переговоров с Киевом, в Брюсселе воспринимают, мягко говоря, без энтузиазма.

Европейская комиссия, например, заявила, что газопровод «Южный поток» сможет функционировать на территории ЕС только в том случае, если будет работать на основании Третьего энергопакета. Сомнительно, что «Газпром» согласится на подобный сценарий, зато это дает дополнительный импульс переговорам о создании газотранспортного консорциума на основе украинской ГТС. Украинский профильный министр Эдуард Ставицкий дал понять, что переговорный процесс с российской энергетической монополией не прекращался.

Внешнеполитическая активность президента Украины привлекла к себе повышенное внимание по причине напряженной ситуации внутри страны. Причем, трехдневный визит в Китай, где был подписан Договор о дружбе и сотрудничестве с Поднебесной, вызвал куда меньше интереса, чем «остановка» в Сочи.

Сеансы общения Виктора Януковича с Владимиром Путиным «без переводчиков» вызывают повышенный интерес. На этот раз, версия британского журналиста Эдварда Лукаса о готовности украинского президента присоединиться к Таможенному союзу, взорвала социальные сети нашей страны, но была оперативно опровергнуты пресс-службами обоих глав государств. Да и сам Лукас утром в субботу на ней не настаивал. Впрочем, это не означает, что геополитическое танго Киева и Москвы, в котором последняя активно доминирует, подошло к завершению.

Евгений Магда