Мэр Тернополя призвал жителей города ехать в Киев на акции протеста

Городской голова Тернополя Сергей Надал призвал жителей города ехать в Киев на акции протеста.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом идет речь в его обращении, обнародованном сегодня на официальном сайте мэрии.

«30 ноября в Киеве на Майдане Незалежности состоялась жестокая и кровавая расправа над мирным Евромайданом. Пострадавшие и уцелевшие участники протестов для защиты от вооруженных отрядов милиции и ”беркута” забаррикадировались в Михайловском соборе в Киеве. В стране разворачиваются жестокие репрессии, страна сползает к диктатуре. Тернополь не может стоять в стороне – мы будем протестовать!», – сказано в обращении.

В нем Надал призывает всех объединиться – вне зависимости от политической принадлежности, вероисповедания, языка - «для того, чтобы сменить преступную власть».

«Обращаюсь к молодежи, студентам, предпринимателям, перевозчикам, ко всем небезразличным тернополянам, призываю всех ехать в Киев. Тернополяне, которые останутся в Тернополе, призываю вас в воскресенье, 1 декабря в 12.00 под сине-желтыми флагами выйти на Театральную площадь. Мы проведем вече и дальше начнем действовать», – сказано в обращении.