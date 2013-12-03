"Батькивщина" заявляет, что Минобразования проводит инструктаж отряда "титушек"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе пресс-службе ВО “Батькивщина”, народные депутаты из фракции "Батькивщина" получили информацию из «достоверных источников» в Минобразования о подготовке отряда провокаторов, которых засылают в ряды студентов, принимающих участие в Евромайдане.

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«Сегодня утром в зале коллегии Минобразования состоялся инструктаж более ста молодчиков характерной внешности, которых накормили, надели евроленты и раздали написанные инструкции с легендой о том, что они студенты разных вузов.

В эти минуты студентов-оборотней везут на Евромайдан, где они смешаются с протестующими студентами с целью организации провокаций», - сказано в сообщении пресс-службе партии.