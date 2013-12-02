Посол США предостерег власть от попыток силой выбить демонстрантов с Майдана и здания КГГА

Об этом заявил посол США Джеффри Пайетт в эфире "Общественного.tv".

Он объяснил, что в США считают украинские демонстрации показателем того, что украинский народ поддерживает евроинтеграцию.

Посол рассказал, что он недавно сам был на Майдане и считает, что тысячи украинцев должны иметь возможность проводить свои мирные собрания.

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"Свобода собраний, свобода слова и свобода прессы – это фундаментальные вещи для украинской демократии. И те тысячи людей на Майдане должны иметь возможность выражать свою мирную поддержку европейским стремлениям", - заявил посол, которого цитирует «Украинская правда».

"Никакого оправдания силовым действиям, чтобы вытеснить этих людей, не будет", - уверил он.

"Ничего европейского в том, что произошло в субботу утром на Майдане, не было. И мы оценили заявления, которые сделали премьер-министр и Президент относительно того, что будет полное и последовательное расследование", - сказал посол.

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Пайетт заявил, что США и ЕС верят в возможность возобновления евроинтеграционного диалога в Украине.

"Сейчас в кратчайшей перспективе наше внимание обращено на то, чтобы остановить насилие. Но в долгосрочной перспективе мы будем сосредоточиваться на нашей стратегической задаче – поощрять более глубокие институционные отношения Украины и ЕС", - заявил посол.