Посол США предостерег власть от попыток силой выбить демонстрантов с Майдана и здания КГГА
Применение силы для того, чтобы выбить мирных демонстрантов с Майдана Незалежности и сооружений в центре Киева, не будет иметь оправдания в глазах мира.
Об этом заявил посол США Джеффри Пайетт в эфире "Общественного.tv".
Он объяснил, что в США считают украинские демонстрации показателем того, что украинский народ поддерживает евроинтеграцию.
Посол рассказал, что он недавно сам был на Майдане и считает, что тысячи украинцев должны иметь возможность проводить свои мирные собрания.
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"Свобода собраний, свобода слова и свобода прессы – это фундаментальные вещи для украинской демократии. И те тысячи людей на Майдане должны иметь возможность выражать свою мирную поддержку европейским стремлениям", - заявил посол, которого цитирует «Украинская правда».
"Никакого оправдания силовым действиям, чтобы вытеснить этих людей, не будет", - уверил он.
"Ничего европейского в том, что произошло в субботу утром на Майдане, не было. И мы оценили заявления, которые сделали премьер-министр и Президент относительно того, что будет полное и последовательное расследование", - сказал посол.
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Пайетт заявил, что США и ЕС верят в возможность возобновления евроинтеграционного диалога в Украине.
"Сейчас в кратчайшей перспективе наше внимание обращено на то, чтобы остановить насилие. Но в долгосрочной перспективе мы будем сосредоточиваться на нашей стратегической задаче – поощрять более глубокие институционные отношения Украины и ЕС", - заявил посол.