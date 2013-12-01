Яценюк заявил о пикете Кабмина в понедельник
Лидер Батьківщини Арсений Яценюк заявляет, что в понедельник участники акции протеста пойдут пикетировать Кабинет министров с требованием отставки правительства Азарова.
Об этом он заявил во время брифинга для прессы.
"Мы имеем четкий план на завтрашний день. Завтра начинаем с пикета Кабмина", - заявил Яценюк.
"Наше основное политическое требование на завтрашний день - это отставка Кабинета министров Украины. Резолюция недоверия правительству находится в ВР. Партия Регионов должна проголосовать за правительство, которое уничтожает людей, дает указание бить детей и убил нашу европейскую мечту", - добавил он.
"Наша основная задача: отставка Януковича, но начало этой отставки - отставка правительства", - добавил он.
Кроме того, Яценюк призвал украинцев приезжать на Майдан в Киев.
"Мы обращаемся к своей Украине. Приезжайте пожалуйста в Киев на майдан. Нечего бороться на местах. Здесь сейчас происходят основные события, здесь идет основная борьба за Украину. Бросайте все, приезжайте сюда", - отметил он.
Яценюк добавил, что "несколько сотен тысяч украинцев пришли на мирный протест, пользуясь конституционным правом вернулись в сердце Украины - на Майдан"
"Мы организовали на Майдане палаточный городок, поставили сцену", - добавил он.