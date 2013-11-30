В Киеве автомобилисты заблокировали центральные улицы в знак протеста против разгона Евромайдана (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, владельцы автомобилей заблокировали движение на Крещатике и улице Институтской, включив сигнализацию аварийной остановки.

Потеме: Азаров считает разгон демонстрантов на Майдане в Киеве провокацией

На многих транспортных средствах присутствует символика государственного флага Украины и флага Евросоюза.

Сотрудники ГАИ пока в ситуацию не вмешиваются.

Как сообщал УНИАН, на Михайловской площади в Киеве количество митингующих розросло до 20 тыс. человек.

Прошлой ночью «Беркут» жестоко разогнал Евромайдан в Киеве. По словам очевидцев, около 4 утра тысячи бойцы спецподразделения «Беркут » штурмовали несколько сот студентов, проводивших мирную акцию в поддержку евроинтеграции Украины.

На видеозаписях, обнародованных в интернете, видно, как бойцы ”Беркута” оттесняют людей от монумента Независимости, при этом избивая их дубинками. Кого-то продолжали бить даже после того, как он упал.

На кадрах также видно людей с окровавленными лицами.

Главный врач Киевской станции скорой помощи Анатолий Вершигора на брифинге сообщил, что медицинская помощь была оказана 35 пострадавшим от милиции в результате ночного разгона акции на Майдане Независимости. Он добавил, что 7 человек еще находятся в больницах, что пострадавшие получили ушибы и ссадины, есть одна черепно - мозговая травма, и один перелом.

Те, кому удалось спастись с Майдана Независимости, нашли приют в Михайловском соборе на территории монастыря, который долгое время был окружен бойцами спецподразделения. Чтобы поддержать участников Евромайдана, туда стали приходить граждане.