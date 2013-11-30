К собору, в котором прячутся пострадавшие на Майдане, идет милиция - Руслана
08:45, 30 ноября 2013Политика
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Пострадавших доставляют в больницы.
На Майдане задерживали и били всех без разбору / Фото: ТСН
Певица Руслана распространила информацию о том, что в Михайловский собор, где укрылись пострадавшие и раненые после штурма "Беркутом" Евромайдана, идет отряд милиции.
ТСН сообщает, что людей спрятали в другом месте, поэтому его сознательно не называют.
Заметим, что при штурме "Беркутом" Евромайдана пострадала даже беременная женщина. Людей, которые спасались бегством, догоняли и били. Пострадавших доставляют в больницу скорой медицинской помощи, Александровскую больницу и больницу №17.
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