К собору, в котором прячутся пострадавшие на Майдане, идет милиция - Руслана

Певица Руслана распространила информацию о том, что в Михайловский собор, где укрылись пострадавшие и раненые после штурма "Беркутом" Евромайдана, идет отряд милиции.

ТСН сообщает, что людей спрятали в другом месте, поэтому его сознательно не называют.

Заметим, что при штурме "Беркутом" Евромайдана пострадала даже беременная женщина. Людей, которые спасались бегством, догоняли и били. Пострадавших доставляют в больницу скорой медицинской помощи, Александровскую больницу и больницу №17.