Одного из митингующих с травмой головы с Майдана забрала "скорая"

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Свобода» со ссылкой на заместителя председателя киевской городской организации ВО «Свобода» Петра Кузика.

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На Евромайдане бойцы спецподразделения «Беркут» провоцируют драки, «из-за спин обычных милиционеров бьют кулаками и палками по головам участников мирного протеста. В результате действий «беркутовцев» тяжелую травму головы получил сторонник ВО «Свобода» Дмитрий Билоусов. Активиста с Майдана Незалежности забрала «скорая».

Столкновение началось после того, как милиция заблокировала автомобиль со звуковой аппаратурой, который следовал на Майдан Незалежности. В автомобиле также находились народные депутаты, которых фактически заблокировали внутри.