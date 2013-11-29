США осуждают сегодняшние нападения на журналистов в Киеве

Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Джефри Пайетт написал в своем Твиттере: «Мы твердо поддерживаем право свободы слова, прессы и собраний, и осуждаем сегодняшние нападения на украинских журналистов».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 ноября, в Киеве возле Мариинского дворца избили журналистов Общественного телевидения, разбили их видеокамеру и забрали флешку.

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«Возле Мариинского дворца журналистам «Общественного» Дмитрию Гнапу и Якову Любчичу разбили камеру!!! Их избили и флешку тоже забрали!», - говорится в сообщении "Общественного" в Facebook.

Позже «5 канал» заявил, что сегодня «титушки» палками и камнями забрасывали его съемочную группу в Мариинском парке. Их остается несколько сотен, сообщает сайт телеканала. Милиции рядом не видно.

Напомним, в столичном Мариинском парке находится около 500 молодых людей без какой-либо партийной или государственной символики. Молодые люди в возрасте от 16-17 лет расположились по территории Мариинского парка вблизи здания Министерства здравоохранения группами по 30-70 человек. У них нет флагов, которые могли бы указывать на их принадлежность к тем или другим политическим силам, а также отсутствуют государственные флаги.

На вопрос у работников милиции, которые дежурят возле Верховной Рады, устанавливали ли они, что это за люди, ответ следующий: “Это не входит в наши полномочия и компетенцию”.

В то же время, еще приблизительно 150 молодых людей находится на площади возле станции метро “Арсенальная”.

Координаторы Евромайдана сообщают о подготовке провокаций сегодня вечером на Майдане Незалежности, где с 21 ноября продолжается акция в поддержку евроинтеграции.