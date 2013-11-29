СМИ: ЕС перенес подписание соглашения с Украиной на март 2014 года

После неудачи на саммите "Восточного партнерства" ЕС перенес срок подписания соглашения об ассоциации с Украиной на саммит ЕС - Украина в Брюсселе в начале 2014 года. Об этом сообщил ИТАР-ТАСС высокопоставленный дипломатический источник.

"Решение руководства Украины стало большой неудачей для этой страны. Однако Евросоюз оставляет свои двери открытыми, - отметил он. - Следующим моментом для подписания этого соглашения может станет саммит ЕС - Украина, который состоится в Брюсселе в феврале или марте 2014 года".

По его словам, с высокой вероятностью до этого момента будет продлен мандат миссии Европарламента для надзора за правосудием в Украине под руководством Кокса и Квасьневского. Эта миссия была создана в 2012 году, изначально продолжительность ее работы была рассчитана на две недели, за которые Европарламент рассчитывал добиться освобождения Юлии Тимошенко в преддверии чемпионата Европы по футболу, проводившегося в том году совместно Украиной и Польшей.

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"Подписание соглашения с Украиной будет возможно исключительно при условии выполнения Киевом всех требований по реформированию законодательства и исключения случаев выборочного правосудия, включая решение проблемы Тимошенко", - отметил дипломат. Он считает, что по мере приближения президентских выборов президенту Украины "станет труднее принимать необъяснимые и непопулярные меры".

Отвечая на вопрос о перспективах вступления Украины в ЕС, дипломат сказал: "Мы предлагаем Украине реальную перспективу - создание совместного экономического пространства, ее участие в европейских программах, движение к европейским ценностям". В то же время он признал, что в соглашении об ассоциации вопрос вступления Украины в Евросоюз не рассматривается.

Дипломат также выразил сомнение, что ЕС пойдет на подключение России к переговорам об ассоциации с Украиной, что "является беспрецедентным требованием, поскольку ассоциация - процесс двусторонний". В то же время он допустил, что, если Киев продолжит настаивать на этом, может быть создан некий параллельный формат консультаций по экономической проблематике.