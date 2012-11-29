Эксперт: На президентских выборах против Януковича может выступить его соратник

Конкурентом нынешнего Президента Украины Виктора Януковича на выборах главы государства в 2015 году может кто-то из его окружения.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение на пресс-конференции выразил директор Института украинской политики Константин Бондаренко.

По его словам, это может произойти в случае возникновения «серьезных катаклизмов политического характера». «Внутри команды могут произойти серьезные «тектонические сдвиги». И тот, кто сегодня может считаться одним из самых больших союзников Президента, может вдруг выступить в роли его оппонента», - отметил эксперт.

Он также считает претендентами на выход во второй тур президентских выборов-2015 лидеров партий «Фронт Змін» Арсения Яценюка, «УДАР» - Виталия Кличко, «ВО «Свобода» - Олега Тягнибока и КПУ - Петра Симоненко. «Руководители парламентских фракций – это предварительно уже кандидаты на должность Президента», - добавил эксперт.

По его мнению, поскольку каждый из этих политиков уже видит себя во втором туре, это порождает между ними взаимное недоверие и ревность. «Следующие два года пройдут под знаком «яблока раздоров», которым являются выборы 2015 года, и не дадут возможности объединиться в какую-то стойку коалицию», - сказал К.Бондаренко и добавил, что эти два года для Украины будут сложными в экономическом и социальном плане.

При этом он считает, что коалиции в парламенте все же будут образовываться, но будут существовать они недолго. По мнению эксперта, эта ситуация будет выгодна Президенту, который попробует стать «дирижером» ВР.

В то же время К.Бондаренко отметил, что в окружении Президента Украины Виктора Януковича уже сегодня есть множество готовых делать ставки на оппозиционеров, чтобы во втором туре выборов главы государства иметь «беспроигрышный вариант».

«Именно поэтому в (парламентской избирательной) кампании Арсения Яценюка некоторые эксперты видели деньги Рината Ахметова, в кампании Виталия Кличко видели деньги Дмитрия Фирташа, в кампании Олега Тягнибока вообще подозревают едва ли не всех олигархов одновременно», - отметил К.Бондаренко.

Кроме того, он выразил убеждение, что у А.Яценюка меньше всего шансов из всех потенциальных кандидатов выйти во второй тур президентских выборов. «У каждого вундеркинда есть один недостаток, слабая сторона – они взрослеют. Сегодня Арсений Петрович – взрослый политик, а, повзрослев, он утратил свою привлекательность, харизму, и с каждым днем теряет еще больше, потому что не продуцирует новых идей», - сказал эксперт.

В то же время, по мнению К.Бондаренко, не исключен вариант, по которому в выборах Президента будет принимать участие новый лидер, «человек с улицы», это может произойти в случае обострения социальной ситуации в стране.

В свою очередь директор Института развития политических технологий “POLITPR Ukraine” Дмитрий Раимов выразил убеждение, что на должность Президента в 2015 году будет претендовать несколько десятков кандидатов, и избирательная кампания станет беспрецедентной по количеству кандидатов-самовыдвиженцев.