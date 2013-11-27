Россия готова выводить отношения с Украиной из "штопора" - пресс-секретарь Путина

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя высказывания президента Украины Виктора Януковича.

Янукович в интервью украинским телеканалам, которое было показано в среду утром, заявил, что отношения России и Украины зашли в штопор, и двустороннее соглашение о стратегическом партнерстве пора обновить, сообщает РИА Новости.

"Безусловно, как две партнерские стороны в случае, если у одной стороны возникают какие-то соображения относительно возможных путей совершенствования двусторонних отношений, то другая сторона всегда будет готова самым конструктивным образом эти соображения обсудить", - сказал Песков.

По теме: Янукович заявил, что договорился с Путиным по многим проблемным вопросам

Напомним, в минувший четверг правительство Украины решило приостановить подготовку к подписанию соглашения об ассоциации с ЕС, которое планировалось в ходе саммита "Восточного партнерства"в Вильнюсе 28-29 ноября. Правительство пояснило, что Украина несет большие потери в торговле со своими основными торговыми партнерами - Россией и СНГ, и ассоциация с ЕС грозит Киеву потерей этих традиционных рынков.

Песков в ответ на просьбу прокомментировать заявления о том, что Россия якобы оказывает давление на Украину, противясь подписанию ею соглашения об ассоциации с Евросоюзом, отметил: "Путин неоднократно говорил о том, что вопрос о подписании или неподписании соглашения об ассоциации с ЕС является суверенным внутренним делом, что решение должно принимать в Киеве, и к этому решению Россия никакого отношения не имеет".

Он добавил, что российско-украинские отношения являются очень многоплановыми, о чем вчера на пресс-конференции говорил президент РФ. "Смысл сказанного президентом сводился к тому, что Россия сотрудничала с Украиной и будет сотрудничать дальше в любом случае. Президент озвучил заинтересованность России в этом", - напомнил Песков.