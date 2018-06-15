Россия отпугивает соседей новыми правилами трудоустройства и нахождения на своей территории

Как подсчитали в Федеральной Миграционной службе (ФМС) РФ, на территории России постоянно находится не меньше 1,5 млн. граждан Украины. Из них на законных основаниях работает лишь 111 тыс. Остальные, уверенны в ФМС, приезжают в РФ работать нелегально.

В течение последнего года в России вступило в действие около 25 новых законов, призванные упорядочить наплыв гастарбайтеров из стран СНГ. Такое внимание к этому вопросу не случайно – на сегодняшний день на территории России находятся около 11,1 млн. иностранных граждан – это второй показатель в мире после США. Большинство приезжих в РФ – почти три четверти – пользуются правом безвизового въезда.

Глава Федеральной миграционной службы России Константин Ромодановский сообщил УНИАН, что с начала года примерно 20 тысячам граждан Украины запрещен въезд на территорию России сроком от трех лет за нарушения российского законодательства. Справедливости ради следует добавить, что такие нововведения касаются далеко не только граждан Украины. С начала года 365 тысячам иностранных граждан закрыт въезд в Россию сроком на три года, и доля украинцев составляет примерно 5-6%.

Фактически по новым правилам любое нарушение, совершенное на территории РФ со стороны иностранца, влечет автоматический запрет на выезд в страну. Самым распространенным является нарушения миграционного законодательства, что выражается в пребывания в РФ более 90 суток без постановки на миграционный учет (только для граждан Украины, остальным иностранцам надо регистрироваться на протяжении 7 суток), а также нарушения административного характера, например, правил дорожного движения.

Стать нелегалом в России – участь незавидная. На них регулярно устраивают облавы то миграционные службы, то ультраправые радикалы. Как правило, большинство из нелегалов-гастарбайтеров в РФ – приезжие из Средней Азии. В то же время украинцы, работающие в РФ, это, как правило, специалисты высококвалифицированные. Большинство из них работают на нефтяных и газовых месторождениях, в сфере культуры и обслуживания, в it-индустрии. В отличие от рабочих из Узбекистана или Таджикистана, граждане Украины хорошо знают русский язык, чаще всего имеют среднее или высшее образование, а потому и выгодно отличаются на рынке труда. К тому же, у украинцев есть неоспоримое преимущество – возможность находится на территории РФ 90 дней без постановки на миграционных учет. Чем, не секрет, многие охотно пользуются и при нелегальном трудостройстве (главное – в нужное время пересечь границу). Для граждан других стран СНГ этот срок не превышает 30 суток.

Однако, кажется, в скором будущем, об этой «уловке» придется забыть. Сейчас Глава ФМС Ромодановский придумал, как разобраться и с украинскими гастарбайтерами.

Как признался УНИАН Ромодановский, он лично инициирует введение так называемого «миграционного коридора», согласно которому, любым иностранцам находиться на территории РФ можно будет только 90 суток на протяжении полугода (180 суток – в год в целом). По принципу, как это организовано в Шенгенской зоне. По его словам, эта инициатива возникла, чтобы противодействовать хитростям иностранных граждан, которые приезжают в Россию, работают 90 суток, после чего выезжают на один день и потом вновь возвращаются, не имея при этом никаких разрешительных документов (намек на граждан Украины очевиден). По официальным данным ФМС, это касается каждого десятого иностранного мигранта, причем, половина из этого количества являются гражданами Украины. Нехитрые подсчеты показывают, что воплощение этой идей в жизнь затронет не менее полумиллиона украинцев.

«Именно на это направлена моя инициатива, я не вижу здесь ничего сверхъестественного. Если вы законопослушный человек – никаких проблем не будет», - обещает Ромодановский.

Главный тренд нового трудового законодательства России, как и везде в мире, направлен на защиту, прежде всего, собственного рынка труда. Не смотря на то, что власти России неоднократно заявляли, что украинцы не чужой народ, с точки зрения законодательства все граждане Украины тут – иностранцы. И строгая необходимость иметь разрешение на работу – лишь часть легального пребывания в стране при трудоустройстве. Кроме патента на работу, который разрешает вести трудовую деятельность, к примеру, у физических лиц (например, для того, чтобы делать ремонт, ухаживать за садом, работать няней, – УНИАН), граждане Украины, работающие в РФ, должны иметь действующую и правильно оформленную миграционную карту, а в случае пребывания в РФ больше 90 дней – стать на миграционный учет в ФМС.

По подсчетам специалистов, в среднем украинцы в России зарабатывают чуть более 1 тыс. долларов в месяц. В высокотехнологичных сферах, в сфере IT – заработки доходят легко до 3 тысяч долларов в месяц и больше. Количество граждан Украины, приезжающих сюда на заработки, в течение последних 5 лет не уменьшается, а, по некоторым данным, вообще растет. Правда, быстро найти хорошую работу Москве, где рынок труда огромный, удается далеко не всем.

Украинка Екатерина Шевченко приехала в Москву с мужем еще в сентябре: так сложились семейные обстоятельства. В Киеве она работала менеджером компании, занимающейся оснащением медицинских учреждений. Компания-партнер, которая имеет московскую прописку, готова была взять ее на работу в Москве. Но, как оказалось, для привлечения иностранцев у работодателя не оказалось трудовых квот.

«Чтобы получить квоты на следующий год, компания должна подать заявку ФМС в период с января по май. То есть формально мне нужно ждать до следующего мая, чтоб вообще на что-то рассчитывать. И даже соблюдение данной процедуры не дает 100% гарантии на получение квоты. Моя компания, к примеру, этого делать не будет. Не все хотят возиться с этим, если нет острой необходимости», - рассказала Екатерина УНИАН. Девушка попробовала обратиться в фирму, которая готовит такие разрешения «под ключ», когда ни работнику, ни компании не нужно самостоятельно заниматься бумажной волокитой. – «Но это – бешеные деньги! С меня попросили 45 тысяч рублей, а это 1,5 тысячи долл. Сейчас ищу другие варианты, но пока не знаю, получится ли». Украинка уверена, что для квалифицированных работников из Украинцы можно было бы предусмотреть и упрощенную процедуру оформления на работу. Сама она в Москве находится без работы уже 3-й месяц.

Те, кому удалось пройти все этапы трудоустройста в РФ самостоятельно, предупреждают: главное – запастись терпением. В среднем оформление разрешения на работу занимает от 30 до 40 дней. «Это довольно нервная и длительная процедура», - рассказал УНИАН львовянин Павел Чипак, работающий в одной московской компании программистом. – «Кроме того, само разрешение на работу придется переоформлять ежегодно. Для этого обязательно нужно иметь регистрацию, действующую миграционную карту о пересечении границы, паспорт, а в Федеральной миграционной Службе РФ еще и сдать отпечатки пальцев. У меня ушло на все около 1000 долларов. Плюс расходы на жилье, ведь все это время мне надо было еще где-то жить, спать. Я снимаю комнату в Алтуфьево, за 15 тыс рублей в месяц (около 500 долл., - УНИАН), плюс плачу коммунальные расходы».

И даже если у компании под иностранцев нет квот, уточняет Павел, решить этот вопрос в Москве – не проблема. «В сети можно найти сотни подставных компаний, которые ими торгуют, они и оформляют такое разрешение. Это целый бизнес», - говорит украинец.

По его словам, работу программиста в России найти не тяжело, предложений много. Но, как оказалось, кроме него, специалистов из Украины в его московской компании больше нет. Программист уверен – сегодня многих сдерживает именно сложная процедура получения разрешения на работу (а нелегально работать в стране становится все опаснее). В то ж время, такую же должность, при желании, можно легко найти и в Киеве, при этом, трудоустроиться дома куда проще.

Специалисты уверенны, что вскоре такие меры приведут к недостатку квалифицированных ресурсов на рынке труда в России. В отличие от разнорабочих из Таджикистана и Узбекистана, заместить специалистов из Украины будет непросто. По объему трудовых ресурсов, по ментальному, культурному уровню здесь им равных нет – уверенны российские эксперты в миграционном праве.