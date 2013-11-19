Ассоциация Украины с ЕС больше зависит от Запада, чем от украинцев - евродепутат

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, такое мнение выразил депутат Европейского парламента от Польши Ришард Чарнецкий в опубликованном в Gazeta Polska Codziennie комментарии.

"Знаю, что то, что напишу, будет непопулярным, но сегодня однозначный вход Киева в западную сферу влияния зависит, возможно, больше от Брюсселя, Вашингтона и МВФ, чем от украинской власти", - написал он.

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Депутат назвал главным препятствием для подписания не "дело Тимошенко", а отсутствие гарантий финансовой поддержки Европейского союза Украины, которая потеряет значительную часть важного для себя российского рынка.

"Экономические тиски России зажимаются на горле Украины так крепко, что без экономических гарантий ЕС и США Янукович и его группировка не бросятся в бассейн головой вниз, из которого раньше Москва выкачала значительную часть воды", - написал депутат, который также представляет самую крупную оппозиционную польскую партию "Закон и Справедливость" (PIS).

Он отметил, что украинская власть теоретически может решить "дело Тимошенко" даже в последние дни перед саммитом "Восточного партнерства", несмотря на то, что это действительно невыгодно ни для Януковича, ни для его группировки.

"В борьбе за Киев Россия демонстрирует значительные усилия. Такие же, особенно в экономическом аспекте, продемонстрирует ли Запад?", - задается вопросом политик.

Как сообщал УНИАН, Совет министров иностранных дел государств Евросоюза вчера решил отложить принятие решения о том, подписывать ли Соглашение об ассоциации с Украиной до саммита "Восточного партнерства", который состоится 28-29 ноября.

ЕС продолжает ждать, что украинская власть примет ряд законов, один из которых должен разрешить выехать на лечение за границу экс-главе украинского правительства Юлии Тимошенко.