Брата экс-депутата Маркова объявили в розыск

Милиция объявила в розыск группу руководителей партии «Родина», которых подозревают в организации блокирования здания облУВД в ночь с 22 на 23 октября, пишет сайт одесских новостей Думская.Нет со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.

Отмечается, что ориентировки с портретами политиков разосланы во все территориальные подразделения ведомства.

В розыск объявлены: и.о. председателя партии «Родина», депутат Одесского облсовета Вадим Савенко, брат арестованного экс-депутата Игоря Маркова, депутат горсовета Олег Марков, охранник Игоря Маркова, бывший сотрудник спецслужб Андрей Курлов, депутаты горсовета Сергей Кушнир и Леван Самхарадзе.

Кроме того, правоохранители ищут президента одиозной организации «Око диаманта» Александра Еременко.

Упомянутым гражданам инкриминируют деяния, предусмотренные частью 3 статьи 296 УК - «хулиганство, сопряженное с сопротивлением представителям власти».

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Ранее в рамках этого производства были задержаны, а потом отправлены под домашний арест четверо других участников акции протеста, пишет одесский сайт. Еще одного подозреваемого - депутата горсовета от «Родины» Сергея Бовбалана - оставили на свободе под личное обязательство.

На официальном сайте МВС Украины размещена информация о розыске упомянутых личностей: Олега Маркова, Савенко, Курлова, Кушнира, Самхарадзе, Еременко.

Как сообщал УНИАН, лидеру “Родины” Игорю Маркову инкриминируют организацию и совершение избиения участников пикета в Одессе. По данным УСО МВД Украины, речь идет о событиях 2007 года, когда возле Одесской облгосадминистрации происходили пикеты против установления в городе памятника Екатерине ІІ.

22 октября в Одессе Маркову было вручено сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Он был задержан. Решением Печерского райсуда Киева Марков был арестован на 2 месяца. 31 октября Киевский апелляционный суд оставил это решение без изменений.