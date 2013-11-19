В ПР не понимают, почему Яценюк так радуется резолюции США по Украине

Украина выдержит давление США, ЕС и России, в отличие от оппозиции, которая готова сдать национальные интересы по первому требованию из-за границы. Об этом заявил народный депутат, член парламентской фракции Партии регионов Вадим Колесниченко, комментируя заявление Арсения Яценюка о якобы возможности санкций, которые предусматривает последняя резолюция сената США.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Партии регионов.

«Арсений Яценюк так обрадовался, что сенат принял новую резолюцию против Украины, что чуть не выпрыгнул из штанов. Но правда состоит в другом: резолюция сената США не содержит даже намека на санкции по отношению к Украине и нашим гражданам, как утверждает Арсений Яценюк. Ему стоит лучше изучать материальную часть и работать с первоисточниками, чтобы не попадать в такие глупые ситуации в дальнейшем. Арсений Яценюк выглядит как недоучка, над которым посмеиваются даже авторы резолюции. Ведь они не закладывали идею санкций против Украины ни в проект резолюции, ни в ее финальный вариант. Эта резолюция не имеет обязательной силы», - отметил народный депутат.

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«Поэтому, комментарий Арсения Яценюка о выдуманных им санкциях выглядит смешным и неуместным. Арсений Яценюк смелый «руками США» вводить санкции, а вот сказать слово критики в адрес США или ЕС у него духу не хватит», - сказал он.

«Украина выдержит давления с любой стороны – США, ЕС или России. Ведь мы защищаем национальные интересы и ищем лучшее решение для наших граждан. Мы думаем в первую очередь о рабочих местах для наших граждан, а не о геополитике. И именно этим мы отличаемся от оппозиции. Ведь именно Юлия Тимошенко пошла на поводу у ЕС и Владимира Путина, когда подписала кабальное газовое соглашение с РФ. Тогда она думала только о своей судьбе, а не о национальных интересах и интересах наших граждан, за что отбывает законное наказание», - обратил внимание Вадим Колесниченко.