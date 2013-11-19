Совет ЕС может провести экстренное заседание по Украине накануне саммита - СМИ

Об этом в редакционной статье пишет итальянская газета «Corriere della Sera», перевод которой размещен на сайте «Инопресса».

«Не исключено, что накануне саммита Евросоюза в Вильнюсе европейское руководство проведет экстренное совещание с целью поиска компромиссного варианта подписания Украиной соглашения об ассоциации с ЕС», - сообщает редакция газеты.

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Издание отмечает, что Европейский союз, стремясь противостоять попытке России втянуть Украину в сферу своего влияния, делает ставку на подписание соглашения об ассоциации с Украиной на саммите "Восточного партнерства", который пройдет в Вильнюсе 28-29 ноября. Эту мысль озвучила канцлер ФРГ Ангела Меркель, заявив о желании "нажать на газ в Вильнюсе" и предоставить правительству Киева "конкретные возможности и реальную солидарность", говорится в статье.

Таким образом, пишет газета, ЕС оставляет открытыми все возможности, сохраняя при этом неизменным предварительное условие - выпустить Юлию Тимошенко на лечение в Германию.

"Главным препятствием остается российский лидер Владимир Путин, вознамерившийся убедить Украину, Грузию, Молдавию и другие бывшие советские республики отказаться от сближения с ЕС и отдать предпочтение конкурентоспособному союзу во главе с Москвой, - говорится в статье. - Соглашение, достигнутое Киевом с "Газпромом", который требовал оплаты огромных задолженностей по поставкам газа, кажется, оказалось весомее, чем политическая проблема освобождения Тимошенко",- заключает издание.

"Думаю, что игра становится жесткой", - отметила министр иностранных дел Италии Эмма Бонино. Она подтвердила готовность ЕС "созвать накануне саммита в Вильнюсе Совет по иностранным делам", если возникнет необходимость прийти к сложному компромиссу с украинским президентом Виктором Януковичем, пишет «Corriere della Sera».

Как сообщал УНИАН, 18 ноября в Брюсселе прошел Совет Евросоюза на уровне министров иностранных дел 28 стран-членов ЕС. Совет не принял решения по Украине, однако оставил "открытыми двери" для Киева, если он выполнит условия для подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

Как известно, ранее планировалось, что на заседании Совета ЕС на уровне министров иностранных дел будет окончательно решено, подписывать ли Соглашение об ассоциации с Украиной на саммите в Вильнюсе 28-29 ноября. Однако на прошлой неделе руководство Европарламента продолжило работу миссии Пэта Кокса и Александра Квасневского до самого саммита.