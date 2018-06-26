Украинский интерес. Миссия бесконечна, «список Елисеева» и мелкие интриги на газовом фронте

Представителям миссии Европарламента никак не удается вернуться восвояси с решением Верховной Рады, позволяющим Юлии Тимошенко выехать на лечение за рубеж. Но продолжительность миссии и интенсивность визитов Кокса и Квасьневского свидетельствует, что европейские страны заинтересованы в сближении с Украиной, а переговорный процесс о судьбе нашей страны и ее бывшего премьера будет продолжаться. Бывший польский президент намерен приложить максимум усилий, чтобы добиться результата, который будет способствовать продолжению его карьеры на континентальном уровне. В случае подписания Соглашения об ассоциации такой сценарий выглядит вполне вероятным. Действующий польский президент Бронислав Коморовский полагает, что Украина может выполнить некоторые обязательства и после саммита в Вильнюсе, то хозяйка будущей встречи «Восточного партнерства» «балтийская леди» Даля Грибаускайте уверена, что в вопросе подписания Соглашения об ассоциации все зависит от Украины.

Становится очевидным, что вокруг Украины, ее будущего, идут серьезные политические торги. Экстренное десантирование Виктора Януковича на неназванную российскую военно-воздушную базу для переговоров с Путиным, заявления руководителей Европейского Союза, постепенно подталкивающих Украину к принятию решения, активизация американской дипломатии на восточноевропейском направлении – все эти факторы заставляют с интересом ожидать саммита в Вильнюсе. Представители оппозиции тем временем пытаются связать с будущим событием практически все собственные внутриполитические проблемы – от допроса защитника Тимошенко Сергея Власенко в генеральной прокуратуре до недопуска представителей оппозиции на встречу с прихворавшей, по словам тюремщиков, лидером «Батькивщины». Юлия Владимировна, отмечу, призывает «спасать Соглашение об ассоциации» от действий Януковича.

Представитель Украины в Европейском Союзе Константин Елисеев ответил на давнишний «список Фюле» своей инициативой, предложив европейским партнерам поддержать возобновление сотрудничества между Украиной и МВФ, способствовать выходу на европейские рынки украинской продукции, соответствующей нормам ЕС. Украинский дипломат считает целесообразным направление помощи ЕС на потребности выполнения дальнейших реформ согласно договору об ассоциации. По мнению Елисеева, важным является и привлечение финансовых ресурсов для модернизации украинской газотранспортной системы и предотвращения реализации политически мотивированного проекта «Южный Поток». Но вопрос, скорее всего, не только в деньгах, а в стремлении намекнуть ЕС, что одними декларациями борьбу за Украину не выиграть. Очевидно, что в Вильнюсе наша страна не станет полноценным членом Евросоюза, но и беспрецедентное Соглашение об ассоциации должно иметь финансовый фундамент.

Отношения с Россией тем временем пребывают в состоянии затишья, омраченного только заявлением Дмитрия Рогозина. Вице-премьер России по вопросам оборонно-промышленного комплекса выразил уверенность, что Украина и Молдова никогда не станут членами ЕС. Неожиданные визиты Януковича на соседнюю территорию стали привычными, большее опасение может вызвать прилет Владимира Путина: кто-кто, а российский президент предпочитает не улетать без результата. Попытка «Нефтегаза Украины» обойтись без закупок российского газа продлилась всего несколько дней, «Газпром» успел констатировать не только наличие долга Украины за поставленный газ в размере 1,3 миллиарда долларов, но и обозначить готовность предоставить рассрочку.