Азаров планирует говорить с Медведевым о восстановлении объемов товарооборота
17:07, 15 ноября 2013Политика
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Премьер-министр Украины Николай Азаров намерен обсудить со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым 20 ноября в Санкт-Петербурге тему восстановления объемов товарооборота между странами.
Азаров 20 ноября должен встретиться с Медведевым
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Азаров сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.
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“Еще одна тема, которая нас тревожит, и мне о ней уже приходилось говорить не раз, - это тема восстановления объемов нашего товарооборота с Российской Федерацией. На 20 ноября намечается моя встреча с премьер-министром Российской Федерации, и эта тема будет главной в ходе моих переговоров с Медведевым”, - отметил Азаров.
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