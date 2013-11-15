Азаров планирует говорить с Медведевым о восстановлении объемов товарооборота

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Азаров сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

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“Еще одна тема, которая нас тревожит, и мне о ней уже приходилось говорить не раз, - это тема восстановления объемов нашего товарооборота с Российской Федерацией. На 20 ноября намечается моя встреча с премьер-министром Российской Федерации, и эта тема будет главной в ходе моих переговоров с Медведевым”, - отметил Азаров.