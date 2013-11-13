Польша надеется на подписание Украиной Соглашения с ЕС в Вильнюсе

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве иностранных дел Польши, отвечая на запрос агентства.

"МИД Польши следит за ситуацией в Украине и надеется на подписание Соглашения об ассоциации Украины на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе", - отметили в министерстве, комментируя непринятие украинским парламентом закона об освобождении Юлии Тимошенко.

Пресс-секретарь ведомства Марчин Войчеховский отказался от дополнительных комментариев по этому поводу.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины сегодня в очередной раз не сумела утвердить ряд законопроектов, принятия которых требует ЕС, для подписания упомянутого соглашения, среди которых, - закон о лечении экс-премьера Тимошенко за рубежом.

Ранее в этом месяце глава польского МИД Радослав Сикорский заявлял о том, что условия Евросоюза для подписания ассоциации нужно выполнить до 18 ноября, когда состоится заседания глав дипломатических ведомств Евросоюза. Именно на нем ЕС должен был принять решение о том, подписывать соглашение с Украиной или нет.