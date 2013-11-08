Рыбак пригласил руководителей фракций к себе в кабинет

Как передает корреспондент УНИАН, Рыбак отметил, что об итогах консультаций они проинформируют парламент позже.

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Также Рыбак добавил, что правительство сегодня в парламент не приглашали, потому что вчера парламент не работал.