Рыбак пригласил руководителей фракций к себе в кабинет

10:19, 08 ноября 2013
Политика
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Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак пригласил руководителей парламентских фракций в свой кабинет для проведения консультаций.

Рибак

Как передает корреспондент УНИАН, Рыбак отметил, что об итогах консультаций они проинформируют парламент позже.

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Также Рыбак добавил, что правительство сегодня в парламент не приглашали, потому что вчера парламент не работал.

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