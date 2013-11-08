Сегодня Рада рассмотрит вопрос о назначении местных выборов
09:51, 08 ноября 2013Политика
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Сегодня в повестке дня ВР только вопросы о назначении местных выборов и праздновании памятных дат.
Народные депутаты голосуют в сессионном зале ВР
В сегодняшней повестке дня заседания Верховной Рады отсутствует Час вопросов к правительству, есть только вопрос о назначении отдельных внеочередных местных выборов и ряд постановлений о праздновании памятных дат.
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Как передает корреспондент УНИАН, в частности, среди этих проектов постановлений - о праздновании 400-летия гетманства Петра Сагайдачного в украинском казачестве и о праздновании 230-летия основания города Севастополь.
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