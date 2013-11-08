Сегодня Рада рассмотрит вопрос о назначении местных выборов

В сегодняшней повестке дня заседания Верховной Рады отсутствует Час вопросов к правительству, есть только вопрос о назначении отдельных внеочередных местных выборов и ряд постановлений о праздновании памятных дат.

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Как передает корреспондент УНИАН, в частности, среди этих проектов постановлений - о праздновании 400-летия гетманства Петра Сагайдачного в украинском казачестве и о праздновании 230-летия основания города Севастополь.