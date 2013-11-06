Яценюк заявляет о преследовании властью семьи Луценко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк сказал на заседании Верховной Рады Украины.

По его словам, “сегодня Партия регионов опять начала политические преследования по отношению к депутатам от оппозиции - только что маски-шоу, возглавляемые налоговой милицией, прибыли на субъект предпринимательской деятельности, имеющийся в собственности семьи Луценко, — закрыли полностью все предприятие, всех арестовывают, все заблокировано”.

При этом Яценюк не уточнил, о каком предприятии идет речь и где оно размещено.

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Он подчеркнул, что Партия регионов “начала следующий этап политических преследований”.

По его словам, 5 ноября была распространена также “фиктивная и фальшивая информация, что они вроде бы ищут какие-то деньги Юлии Тимошенко”. “Я думаю, что им удастся найти деньги только не Юлии Тимошенко, а Партии регионов и ее руководства, и хватит денег на то, чтобы прокормить не то что Украину, но и соседние страны, и заплатить всем европейские пенсии”, - подчеркнул Яценюк.

Он отметил, что это выступление на заседании парламента является его депутатским запросом к правительству Украины, к Министерству доходов и сборов. “Мы требуем остановить политические преследования в Украине. Вам - не ЕС, а вам ближе Соловки и Сибирь — это ваша идеология и ваши подходы”, - заявил Яценюк.

Как сообщает Gazeta.ua, захвачено помещение бизнес-центра ”Лотос”, принадлежащего семье Юрия Луценко.

Как сообщила пресс-секретарь народного депутата Ирины Луценко Лариса Сарган, ”в помещение зашли сотрудники налоговой милиции (5 мужчин в спортивных костюмах), у работников компании изъяты мобильные телефоны. Из помещений изымают серверы. Также в помещение не допускают адвоката, который в настоящее время находится на месте”.

Источник: http://gazeta.ua/articles/politics/_biznes-centr-lucenka-zahopili-milicioneri-u-sportivnih-kostyumah/524678