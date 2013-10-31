Законопроект о выезде заключенных за рубеж на лечение сомнителен - эксперт

Такое мнение высказал политический эксперт Владимир Цыбулько.

«Даже если такой закон будет принят, он потребует дополнительных разъяснений Конституционного суда. Я думаю, он вряд ли вступит в силу. Там, где включается человеческий фактор — всегда открывает возможности для коррупции. Данный законопроект имеет все признаки коррупционно опасного», — сказал Цыбулько.

Законопроект, внесенный внефракционным депутатом Анжеликой Лабунской, предлагает предоставить возможность лицам, отбывающим наказание в виде лишения свободы, выезжать на лечение за рубеж, если в течение 365 дней лечение в Украине не дает результатов. Одновременно с принятием решения о направлении на лечение за рубеж судья обязан принять решение об освобождении заключенного от отбывания наказания по состоянию здоровья, пишет Деньги.ua.

Цыбулько считает сомнительными нормы о том, что с принятием решения об отправке на лечение за рубеж суд одновременно обязан принять решение об освобождении такого лица от отбывания заключения. По мнению Цыбулько, в случае сговора или давления на судью возможность выходить на волю получат и опасные преступники, поскольку законопроект не разграничивает виды наказаний для лиц, которые могут воспользоваться возможностью выезда за рубеж для лечения.

СПРАВКА:

Законопроект, внесенный внефракционным депутатом Анжеликой Лабунской (рег № 3461), предполагает, что если в течение 365 дней лечение заключенного не дало результата, по решению судьи такое лицо может быть направлено на лечение за рубеж. Также данный законопроект предполагает, что в случае принятия судом позитивного решения о направлении заключенного на лечение за рубеж, суд обязан принять решение об освобождении такого заключенного от отбытия наказания в связи с болезнью.