Законопроект о выезде заключенных за рубеж на лечение сомнителен - эксперт

15:27, 31 октября 2013
Общество
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Законопроект, предлагающий разрешить выезд заключенных на лечение за рубеж, отводит слишком большую роль человеческому фактору, что откроет огромные коррупционные возможности и позволит избегать наказания даже опасным преступникам.

Данный законопроект имеет все признаки коррупционно опасного

Такое мнение высказал политический эксперт Владимир Цыбулько.

«Даже если такой закон будет принят, он потребует дополнительных разъяснений Конституционного суда. Я думаю, он вряд ли вступит в силу. Там, где включается человеческий фактор — всегда открывает возможности для коррупции. Данный законопроект имеет все признаки коррупционно опасного», — сказал Цыбулько.

Законопроект, внесенный внефракционным депутатом Анжеликой Лабунской, предлагает предоставить возможность лицам, отбывающим наказание в виде лишения свободы, выезжать на лечение за рубеж, если в течение 365 дней лечение в Украине не дает результатов. Одновременно с принятием решения о направлении на лечение за рубеж судья обязан принять решение об освобождении заключенного от отбывания наказания по состоянию здоровья, пишет Деньги.ua.

Цыбулько считает сомнительными нормы о том, что с принятием решения об отправке на лечение за рубеж суд одновременно обязан принять решение об освобождении такого лица от отбывания заключения. По мнению Цыбулько, в случае сговора или давления на судью возможность выходить на волю получат и опасные преступники, поскольку законопроект не разграничивает виды наказаний для лиц, которые могут воспользоваться возможностью выезда за рубеж для лечения.

СПРАВКА:

Законопроект, внесенный внефракционным депутатом Анжеликой Лабунской (рег № 3461), предполагает, что если в течение 365 дней лечение заключенного не дало результата, по решению судьи такое лицо может быть направлено на лечение за рубеж. Также данный законопроект предполагает, что в случае принятия судом позитивного решения о направлении заключенного на лечение за рубеж, суд обязан принять решение об освобождении такого заключенного от отбытия наказания в связи с болезнью.

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