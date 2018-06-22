Вехи недели. Тимошенко и консенсус, Кличко и выборы, Марков и Родина

Перспективы лечения экс-премьера за рубежом обсуждаются так долго, что за это время в Украине могли найтись подходящие специалисты и оборудование. Правда, все упирается в недоверие Тимошенко к украинским медикам. Интенсивность обсуждения заставила бы почувствовать себя неуютно министра здравоохранения Раису Богатыреву, не будь Раиса Васильевна опытным политиком. Иностранное влияние на решение этого вопроса в прямом смысле напоминает авианалеты: европейские эмиссары высаживаются в Киеве, проводят переговоры в закрытом режиме с представителями власти, результаты которых комментируют весьма обтекаемо, по возможности заезжают в Харьков, после чего отбывают назад, в европейские политические столицы.

Соратники Тимошенко вместе с другими оппозиционерами решили таки зарегистрировать закон «О недопущении избирательного правосудия» и предлагают объявить Юлии Владимировне индивидуальную амнистию. Видимо, иного способа сохранить ее шансы на участие в президентских выборах юридическая команда лидера «Батькивщины» пока не придумала. «Регионалы» до особого президентского распоряжения разрабатывать условия лечения своего главного политического оппонента за границей не собираются. В результате всю тяжесть выработки основы для компромисса взяли на себя внефракционные парламентарии Сергей Мищенко и Анжелика Лабунская, в прошлом созыве бывшие членами фракции БЮТ. Инициативу Мищенко подверг остракизму лично Арсений Яценюк, «регионалы» тоже не спешат ее поддерживать сильнее, чем того требуют политические приличия. Сама Юлия Тимошенко через верного Сергея Соболева сообщила стране и миру, что ее команда проголосует только за согласованный с руководством ЕС текст законопроекта о лечении за рубежом.

Хотя «вопрос Тимошенко» остается на повестке дня Украины главным, варианты оказались возможны. Например, кто бы мог подумать, что поправка к Налоговому кодексу, предложенная депутатом от «Батькивщины» Игорем Бриченко, заставит встрепенуться фракцию «УДАР», а Виталия Кличко – оперативно заявить о готовности баллотироваться в президенты. Дело в том, что оперативно проголосовано и отправлено на подпись президенту положение, согласно которому лица, имеющие вид на жительство за рубежом и платящие там налоги, не могут считаться постоянно проживающими в Украине. Буквально пара предложений, а эффект конкретно для Виталия Кличко ошеломляющий.

Виталий Владимирович был вынужден заявить с парламентской трибуны о решимости баллотироваться на высший государственный пост страны. Соратники Кличко довольны – тот начал президентскую кампанию, но, судя по всему, противники и заклятые друзья также ничего не имеют против подобного сценария развития событий. Лидер «УДАРа», обещавший проконсультироваться с людьми о своем политическом будущем, принял решение без особого обсуждения, партия не может похвастаться серьезной командой на местах, а презентовать свою президентскую программу один из самых популярных политиков страны не спешит. Интересно, выдержит ли нынешний тефлоновый образ Кличко испытанием кампанией, которую он начал без подготовки, среагировав на умелую провокацию.

Действующий глава государства все больше занят внешнеполитическими проблемами. Если в первой половине минувшей недели Виктор Янукович общался с европейскими дипломатами и политиками, напоминавшими о необходимости решения «вопроса Тимошенко, то во второй оказался в центре внимания постсоветских политиков. На саммите СНГ в Минске украинский президент дал понять, что собирается реанимировать Содружество во время председательства в нем Украины в следующем году. Поговорить с глазу на глаз в столице Беларуси с российским коллегой Виктору Федоровичу не удалось, поэтому Янукович отправился на переговоры с Путиным в Сочи. Подробности беседы уже традиционно не разглашаются, что означает продолжение колебаний Украины между ЕС и Таможенным союзом. Об этом свидетельствует и намерение Николая Азарова внести проект бюджета-2013 на рассмотрение парламента в конце ноября.

Лидер партии «Родина» Игорь Марков на минувшей неделе был задержан одесской милицией и переправлен в Киев, где Печерский суд арестовал его на два месяца. Попытки соратников отбить бывшего парламентария успехом не увенчались. Маркову инкриминируют хулиганские действия в сентябре 2007 года, и случившееся с ним позволяет выдвигать самые разные версии – от торжества правосудия до усмирения противника евроинтеграции страны.

Евгений Магда