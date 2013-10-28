В России передумали защищать рынок от украинских товаров, но прежних льгот может не быть

Разрыва торговых отношений Украины с Россией в случае подписания Киевом соглашения с ЕС об ассоциации не будет, но дополнительные льготы едва ли могут применяться, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Украина намерена подписать соглашение об ассоциации и зоне свободной торговли с Евросоюзом в рамках саммита "Восточного партнерства"в Вильнюсе 28 ноября. Президент РФ Владимир Путин заявил о невозможности взаимодействия Украины с Таможенным союзом на прежних условиях в случае подписания республикой соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Россия оставляет за собой право применить меры защиты в связи с созданием зоны свободной торговли между Украиной и ЕС, сказал Путин.

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"Никаких разрывов этих (торговых) связей не произойдет, они будут осуществляться на основе принципа наибольшего благоприятствования, как это предусмотрено для стран-членов Всемирной торговой организации. Но сверх этого принципа дополнительно льготы, вытекающие, в частности, из Договора СНГ о зоне свободной торговли, уже едва ли смогут применяться, если украинский рынок будет перегружаться конкурирующими с нашими товарами из Евросоюза", - сказал Лавров на 8-м заседании Российско-украинского подкомитета по международному сотрудничеству.

По словам министра, в любом случае диалог по этой теме будет продолжаться.

"Мы не раз предлагали различные варианты действий, которые, по нашему глубокому убеждению, позволили бы обеспечить максимальную степень интереса наших экономик с Украиной", - отметил глава МИД.

"В любом случае формат примеров взаимодействия с Евросоюзом, которые не сопряжены с рисками, как это получилось у Швейцарии, Норвегии, опыт этот нужно изучать", - добавил он.