Украинский интерес. Уговоры в Киеве и реанимация в Минске

Ответ на «вопрос Тимошенко» до сих пор не получен, продолжаются политические торги на основе челночной дипломатии. Президенты стран ЕС встречаются в последнее время с Виктором Януковичем в среднем раз в неделю (на уходящей была очередь главы Чехии Милоша Зеемана), а европейские дипломаты предпочитают общаться с украинским президентом парами. Видимо, этот формат позволяет максимально эффективно разыгрывать тактику доброго и злого следователя в отношениях с Украиной. Если польский министр иностранных дел Радослав Сикорский, вместе со шведским коллегой Карлом Бильдтом общавшийся с Януковичем, публично посоветовал тому не блефовать в ситуации с Тимошенко, то миссия Кокса – Квасьневского преимущественно обходится без комментариев.

Совет ЕС прогнозируемо перенес окончательное решение по вопросу подписания Соглашения об ассоциации с Украиной на середину ноября, а Европейский Парламент рекомендовал подписать этот документ в Вильнюсе. Конечно, если Украина выполнит все поставленные перед ней условия, среди которых отказ от выборочного правосудия представляется ключевым. По словам уже упомянутого Сикорского, Нидерланды, Швеция и Великобритания не согласятся подписать СА, если Тимошенко не выйдет на свободу. Знает об этом и Юлия Владимировна, подчеркнувшая, что готова принять если не помилование, то закон о лечении за границей, одобренный руководством Евросоюза.

Не столь категоричен, но весьма настойчив представитель Госдепартамента США Томас Мелиа. Он не только подчеркнул заинтересованность в освобождении Юлии Тимошенко, но и дал понять, что она должна принять участие в президентских выборах. Впрочем, времена абсолютного влияния Вашингтона на политические расклады в Украине давно прошли, отечественные политики преимущественно держат равнение на Москву и Брюссель.

Отставка российского «эпидемфюрера» Геннадия Онищенко некоторыми аналитиками рассматривалась в качестве жеста доброй воли по отношению к Украине на саммите СНГ. Но в Минске Владимир Путин завел старую пластинку о невозможности присоединения к Таможенному союзу после подписания Соглашения об ассоциации и грядущей дискриминации украинских товаров. Виктор Янукович, который на саммите ЕврАзЭС присутствовал в качестве наблюдателя, на следующий день, уже в формате заседания совета глав СНГ, ответил своему российскому коллеге планами по реанимации Содружества. В следующем году Украина станет председателем СНГ, и Янукович намерен использовать этот инструмент в собственных целях. Борьба может быть очень интересной, поскольку Россия объективно заинтересована в скорой смерти Содружества, на костях которого в 2015 году должен появиться Евразийский Союз. Вряд ли такой вариант соответствует планам Украины, для которой СНГ может стать эффективной площадкой для реализации собственных интересов.

Янукович заявил в Минске, что наша страна заинтересована в подписании соглашения о транзите трубопроводным транспортом в СНГ, что может позволить восстановить поставки туркменского газа. Пока же у Украины еще одна стратегическая задача – организация реверса «голубого золота» из Словакии, которой активно противится «Газпром», предложивший тамошнему премьеру Роберту Фицо удешевление газа. Если Украине удастся добиться своего, то в вопросе обеспечения энергетической независимости будет сделан еще один внушительный шаг вперед. Министр топлива и энергетики Эдуард Ставицкий уверен, что до конца 2013 года общий язык с Братиславой будет найден.

Евгений Магда