Депутат: Помилование Тимошенко - абсурд

Об этом она заявила во время эфира программы "Шустер LIVE".

"Оппозиция обсуждает абсурдный вариант - тот, который невозможен в принципе. Тот, кто имеет хоть какое-то юридическое образование, прекрасно это понимает", - сказала она, пишет "Обозреватель".

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Нардеп считает, что помилование возможно лишь тогда, когда тот, кто сидит в тюрьме, сам просит его.

"Скажите, пожалуйста, слышал кто-то, или хотя бы в фейковых каких-то газетах читал кто-то, что Тимошенко признала свою вину и просит о помиловании. Этого нет. То есть нет необходимого условия", - сказала Бондаренко.

Напомним, ранее миссия Европарламента в составе Кокса и Квасьневского написала письмо на имя Януковича, в котором говорится о варианте "частичного помилования" Тимошенко.

Сама Юлия Тимошенко готова принять предложение миссии Кокса - Квасьневского относительно выезда на лечение в Германию, но считает неприемлемым "отсрочку наказания" как путь реализации этого предложения.