Азаров обещает подать в Раду проект госбюджета в конце ноября

Об этом премьер-министр Украины Николай Азаров сообщил в эфире Первого национального телеканала.

"Мы пытаемся выйти на оптимальный бюджет 2014 года. Я думаю, что где-то во второй половине ноября эта работа будет завершена, и к концу ноября мы будем готовы представить бюджет в Верховную Раду", - заявил Азаров.

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Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 14 сентября зарегистрировал проект госбюджета на 2014 год, однако председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак возвратил Кабинету министров проект бюджета-2014 на доработку.

20 сентября на Часе правительства в Верховной Раде первый заместитель министра финансов Украины Анатолий Мярковский заявил, что Кабинет министров не может окончательно сформировать бюджет на 2014 год, в частности, его доходную и расходную части, в связи с принятием Верховной Радой новых законов, которые, с одной стороны, увеличивают доходы, а с другой - требуют дополнительного финансирования из бюджета.

По информации Министерства финансов, проект закона Украины «О государственном бюджете Украины на 2014 год», одобренный на заседании Кабмина 11 сентября, предусматривает на 2014 год рост ВВП на 3%, инфляцию на уровне 8,3% (декабрь к декабрю), государственный долг в 32,4% ВВП и дефицит госбюджета на уровне 2,7% ВВП

Законом «О Государственном бюджете Украины на 2013 год» установлен предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года в размере 483 млрд грн – порядка 30% ВВП. Вместе с тем, опрошенные УНИАН эксперты прогнозируют, что рост государственного долга по итогам года достигнет 40% ВВП.