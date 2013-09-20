В Минфине заявили, что Украина не будет сокращать бюджетные расходы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе Часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил заместитель министра финансов Украины Анатолий Мярковский.

«Благодаря рациональному и эффективному использованию государственных ресурсов, дефицит бюджета остается на уровне, ниже предусмотренного. За 8 месяцев – это 34,8 млрд грн, что составляет 69% годовой росписи, при годовом показателе в 56 млрд грн», - сказал Мярковский.

Он уточнил, что статьи Бюджетного кодекса определяют процедуру сокращения расходов в случае неполучения доходов по квартальной отчетности в объеме более чем 15% от планового показателя.

«Однако на сегодняшний день у нас отсутствуют основания для инициирования таких изменений», - сказал Мярковский.

Он уточнил, что правительство работает над проектом бюджета на 2014 год, разработан соответствующий план-график. Однако, по словам Мярковского, парламент должен в ближайшее время определиться по законопроектам, формирующим доходные и расходные статьи бюджета. «После принятия окончательных решений правительство подготовит новую версию бюджета», - сказал Мярковский.

Ранее он напомнил, что на рассмотрении Верховной Рады находятся законопроекты, которые могут обеспечить дополнительные поступления в бюджет на сумму около 9,6 млрд грн. Также есть законопроекты, которые могут привести к значительным тратам на сумму около 9 млрд грн. Кроме того, есть проекты законов, которые нуждаются в дополнительном финансировании – около 17,5 млрд грн., и депутатские запросы, предусматривающие выделение дополнительных ассигнований из бюджета в объеме 1,8 млрд грн.

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Как сообщал УНИАН, доходы государственного бюджета Украины в январе-июле 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года выросли на 1,7%, - до 189,7 млрд грн, а в январе-августе сократились по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 1,4% - до 217,6 млрд грн.

Дефицит государственного бюджета Украины в январе-июле 2013 года составил 30,270 млрд грн, что в 1,8 раза больше дефицита по итогам аналогичного периода прошлого года.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.

Вместе с тем, опрошенные УНИАН эксперты прогнозируют, что по итогам года дефицит госбюджета превысит плановый уровень и достигнет 4-5% ВВП. При этом экс-министр финансиров Виктор Пинзеник спрогнозировал, что дефицит бюджета может по итогам года недобор средств в госбюджет может быть на уровне 25-30 млрд грн.