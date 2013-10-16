Большинство украинцев против предоставления русскому языку статуса второго государственного

Большинство украинцев не поддерживают придание русскому языку статуса второго государственного.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Социологической группой «Рейтинг» и обнародованные на ее сайте. Исследование проводилось 26 сентября - 6 октября 2013 г.

Согласно результатам исследования, 43% респондентов поддерживают предоставление русскому языку статуса государственного, 51% выступают против этого. Около 5% - не определились.

Как отмечается, в 2009 году количество сторонников двуязычия преобладала над количеством противников, в 2010-2011 годах их количество сравнялось, а уже с середины 2012 года число противников двуязычия стабильно выше (51-52%).

Среди наибольших сторонников двуязычия жители Донбасса (85%), Юга (69%) и Востока (57%).

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Также результаты исследования показали, что лишь 20% опрошенных поддерживают вступление Украины в НАТО. Не поддерживают вступление Украины в НАТО две трети опрошенных. Еще 15% - не определились. Относительно больше поддерживают вступление в НАТО только на Западе страны, больше среди избирателей Олега Тягнибока и Виталия Кличко, сообщает “Рейтинг”. Это следствие также того, что в электорате этих двух политиков больше мужчин, а мужчины поддерживают вступление в НАТО традиционно больше, чем женщины.

27% опрошенных поддерживают идею признать ОУН, УПА участниками борьбы за государственную Независимость Украины, 52% опрошенных - не поддерживают. Еще 20% не определились по этому вопросу.

Отношение к этому вопросу до конца не сформировалось и колеблется каждый год: после того как в 2011 году уровень поддержки идеи вырос с 20 до 27%, в 2012 году он вновь ухудшился – до 24%. Однако, уже в 2013 году снова улучшился до 27%.

Только 5-6% жителей Донбасса и Юга поддерживают признание ОУН-УПА, тогда как на Западе таких более 70%.

В ходе исследования было опрошено (формализованное интервью) 2 тыс. респондентов из числа населения Украины в возрасте от 18 лет и старше. Ошибка репрезентативности исследования (с вероятностью 0,95): для значений близких к 50% погрешность составляет не более 2,2%, для значений близких к 30% - не более 2%, для значений близких к 10% - не более 1,3 %, для значений близких к 5% - не более 1%.