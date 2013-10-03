Суд оправдал отказ ЦИК о проведении референдума о вступлении в Таможенный союз

Окружной административный суд Киева подтвердил законность решения ЦИК об отказе в регистрации инициативной группы по проведению всеукраинского референдума по народной инициативе по вступлению (присоединению) Украины в Таможенный союз.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил председатель ЦИК Михаил Охендовский.

“Ранее принятое постановление ЦИК было обжаловано в судебном порядке. В удовлетворении иска отказано. Соответственно, поддержана правовая позиция, которую заняла ЦИК”, - сказал Охендовский.

Он также отметил, что сегодня в ЦИК начали поступать документы для регистрации инициативной группы, сформированной на собрании граждан по всеукраинскому референдуму, которое прошли 29 сентября. Он отметил, что с момента завершения приема документов у ЦИК будет 5 дней для их рассмотрения и принятия решения относительно регистрации или нерегистрации инициативной группы.