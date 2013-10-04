ЕС будет сотрудничать со своими партнерами, независимо от избранного ими пути - Фюле

Как передает корреспондент УНИАН, об этом комиссар Евросоюза по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле сказал в своем выступлении на 5-м Форуме гражданского общества инициативы «Восточное партнерство», говоря об обязательствах ЕС.

«Мы не будем отказываться от каких-либо наших партнеров, независимо от амбиций этого партнера или выбранного пути», - сказал Фюле.

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Он отметил, что соглашения об ассоциации существуют для того, чтобы продвигать партнеров, а не для того, чтобы они оставались на задворках «Восточного партнерства».

Еврокомиссар также подчеркнул, что каким бы ни было внутренне или внешнее давление на страны, не должно быть компромиссов в отношении ценностей и принципов, на которых базируется партнерство.

Кроме того, Фюле пообещал, что не будет вводить никаких дифференциаций в отношении между платформами гражданского общества в странах «Восточного партнерства», в то время как ЕС будет укреплять дифференциацию со странами-партнерами и партнерскими правительствами.

«Вы все важны в равной степени для нас», - подчеркнул Фюле.

Он также высказался за укрепление структурного диалога.

«В рамках этого я беру обязательство, которое заключается в том, что чем меньше поддержки вы будете ощущать со стороны правительства, тем больше поддержки будет с нашей стороны. Если кто-либо из вас или ваших коллег станет жертвой политики правительства за то, что он делает в качестве защитника прав человека или активиста гражданского общества, то он сможет найти меня и моих коллег в Брюсселе, и мы всегда окажем поддержку», - сказал еврокомиссар.