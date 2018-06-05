Украинский интерес. Власть в экспортном исполнении и равнение на Меркель

Констатировав на саммите YES курс Украины на евроинтеграцию, президент и премьер отправились за рубеж объяснять нашим партнерам его целесообразность и обоснованность. Виктор Янукович в Нью-Йорке поговорил с Бараком Обамой, европейскими политиками и топ-менеджерами Exxon Mobil и Shell. У последних к нашей стране подводно-энергетический интерес: ожидается, что в течение месяца будет достигнуто соглашение об участии этих корпорации в разработке черноморского шельфа на Скифском участке. Очевидно, что заявления Виктора Януковича о несправедливой цене на газ для Украины и российском давлении нужным лыком ложились в строку его переговоров за океаном.

По понятным причинам в Нью-Йорке Януковича интенсивно расспрашивали о судьбе Юлии Тимошенко, на что ее давний политический партнер пообещал решение вопроса с пребыванием экс-премьера в заключении до 21 октября. На руку Юлии Владимировне победа ХДС/ХСС на парламентских выборах в Германии, позволяющая Ангеле Меркель рассчитывать на сохранение портфеля канцлера, а самой Тимошенко – на дипломатический блицкриг Берлина уже в ближайшее время. Этому способствуют не только вес Германии при принятии решений Европейским Союзом, но и давняя симпатия между Меркель и Тимошенко. Но не станем забывать, что на благосклонность «железной Ангелы» рассчитывает и другой оппозиционный политик, куда чаще бывающий в Германии – Виталий Кличко.

Нужно отметить, что оказывать давление для освобождения Тимошенко пообещал и американский посол Джеффри Пайетт, что не помешало ему с оптимизмом оценивать продвижение Украины по пути демократического развития. Риторические упражнения американского дипломата, в августе прибывшего в Киев, позволяют рассчитывать на увеличение интереса Вашингтона к украинским событиям. И приход корпораций Chevron и Exxon Mobil для работы на нашей территории будет всячески ему способствовать.

Представители правительства тем временем бороздили азиатские просторы. Николай Азаров в Астане пытался убедить своего российского коллегу Дмитрия Медведева в том, что подписание Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС пойдет на пользу российско-украинским отношениям. Непохоже, чтобы Медведев согласился с доводами Николая Яновича: он утверждает, что подписание СА может ограничить возможности российско-украинского экономического сотрудничества, хотя и признает за Украиной право остаться наблюдателем в Таможенном союзе. Зато Азаров уверен, что формула «3+1» в отношениях с Таможенным союзом заработала и предлагает создать с Россией и Казахстаном зерновой пул для большего влияния на мировом рынке продовольствия. Идея не нова, непонятно только, как гарантировать лидерство в нем Украины. Николай Азаров, откровенно говоря, все больше напоминает сапера на минном поле межгосударственных отношений.

Положение его первого заместителя Сергея Арбузова выглядит более оптимистичным, у него больше пространства для маневра. Первый вице-премьер отправился в Пекин для переговоров с тамошним руководством и подготовки визита Виктора Януковича в Поднебесную в конце года. Товарооборот Украины с КНР достиг 10 миллиардов долларов, и имеет неплохие предпосылки для роста. Интересно, рискнет ли Киев разыгрывать «китайскую карту» в отношениях с Москвой?

Евгений Магда