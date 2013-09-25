Ежель: Торгово-экономические отношения Украины и Беларуси пора умножать на два

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сегодня заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Беларуси Михаил Ежель во время встречи с председателем Совета Республики Беларуси (верхняя палата парламента) Анатолием Рубиновым.

Характеризуя состояние белорусско-украинских отношений в целом, Ежель отметил, что на постсоветском пространстве они выделяются динамизмом развития и эту тенденцию надо поддерживать.

«Пора торгово-экономические отношения умножать на два, в том числе через совместные производства», - отметил посол Украины.

При этом Ежель назвал в числе самых перспективных сфер сельхозмашиностроение и вагоностроение.

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Белорусско-украинский товарооборот по итогам 2012 года достиг почти 8 млрд долл. Однако, по мнению спикера верхней палаты белорусского парламента, это не соответствует потенциалу двусторонних отношений.

«Надо так планировать, чтобы каждый чувствовал заинтересованность. Это бывает тогда, когда есть совместные производства или иные формы взаимодействия. Наверное, этот путь наиболее продуктивный», - подчеркнул Рубинов.

Он подчеркнул, что отношения Беларуси и Украины развиваются в благоприятной политической обстановке.

Рубинов напомнил о визите в Украину белорусского Президента, когда был подписан ряд важных документов, в том числе касательно демаркации совместной границы.

Посол Украины также отметил, что пограничные проверки поезда Киев-Минск могут остаться в прошлом.

«Работаем над тем, чтобы исключить эти проверки», - сказал Ежель.