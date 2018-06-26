Почему у Ежеля сорвало московскую «крышу»

Это кадровое решение готовилось заранее, но конкретный момент для его провозглашения был выбран явно неслучайно – вечером 8 февраля, после того, как днем взорвался громкий скандал со «спецагентом БЮТ» Забзалюком...

Хоть в каких-то действиях власти присутствует последовательность. После назначения руководителя Укрспецэкспорта Дмитрия Саламатина министром обороны все без исключения силовые структуры оказались в руках «семьи», под руководством узкого круга приближенных, которые могли бы на своих гербах вслед за Аракчеевым написать «Преданные без лести». Хотя «без лести» в данном случае – вряд ли...

Недовольство деятельностью Михаила Ежеля Янукович выражал неоднократно. Еще летом 2010 года президент, побывав в Крыму на праздновании Дня Военно-морских Сил, остался крайне недоволен увиденным. Ситуацию на флоте на заседании СНБО назвал «очень сложной» и прибавил, что «не собирается ждать, когда, как говорят петух прокукарекует» и пообещал принять решение «сегодня». Но решение «сегодня» не было принято.

Янукович так и не дождался от Ежеля разработки новой военной доктрины Украины, которую поручил подготовить.

В ноябре прошлого года Ежеля жестоко раскритиковал премьер-министр Николай Азаров на расширенном заседании Кабинета министров. Жилье для военнослужащих не строится, оборонный заказ не выполняется, а министр всю энергию тратит на скандалы: то тендер срывает, то наладить питание солдат не может, то выясняет отношения с начальником Генштаба – кто главнее.

Почему же Єжель, имея такой «букет» грехов, так долго оставался на своем посту? Не секрет, что у адмирала была мощная кремлевская «крыша». Собственно, и назначен был в оперативном порядке по воле Москвы (говорят, в редакции правительственной газеты тогда оперативно снимали фото и биографию Александра Кузьмука и меняли на данные Ежеля).

Но на смену ему нашли лицо, связанное с Россией, по-видимому, еще теснее. Даже Ежель не был до 1999 года гражданином Российской Федерации, как Дмитрий Саламатин. И насколько известно автору, не визировал документов загадочным российско-украинским словом «сгоден», как это делает Саламатин.

(Между тем, будущий генеральный директор ДК "Укрспецэкспорт" в 2006-ом году был первым заместителем в Комитете по вопросам науки и образования ВР. Это к вопросу о «скамье запасных» команды «проффесионалов»).

К тому же, по информации источников "Украинской правды", Саламатин - зять прежнего первого вице-премьера России Олега Сосковца, который до сих пор сохраняет довольно большое влияние в российском ВПК и близок к главному металлургическому магнату Владимиру Лисину.

Тут тяжело не вспомнить, что новый председатель Службы безопасности Украины Игорь Калинин, указ относительно которого Янукович издал на прошлой неделе, – тоже уроженец РФ.

Итак, у московских кураторов Ежеля не могло быть каких-то поводов сетовать на недостаточную лояльность нового министра обороны. Пророссийского поменяли на еще более пророссийского. Этот нонсенс уже отметили оппозиционные политики – неужели не нашли украинского министра обороны независимой Украины?

И не искали.

Зато у Саламатина есть качества, которые с точки зрения верховного главнокомандующего ВС Украины явно являются конкурентными преимуществами. Он хоть и не профессиональный военный, как Ежель, зато настоящий боец. В смысле, боевик. Саламатин отчаянно дерется, защищая интересы власти. «Прослыл» тем, что во время ратификации Харьковских соглашений весной в 2010-ом году сломал нос нунсовцу Владимиру Карпуку. А еще вырывал двери в президиуме парламента, «зачищал» площадку от оппозиционеров во время блокирования трибуны и выталкивал нардепов-оппозиционеров из аппаратной комнаты системы «Рада». Действительно, преданность «папе» и «семье» доказал конкретными (хоть и противозаконными) действиями. Готов на все.

Впрочем, крутой норов нынешнего министра касался не только политических оппонентов. Уже возглавляя Укрспецэкспорт, Саламатин побил стулом директора киевского предприятия «Термохолод» Юрия Киселева, который посмел иметь иное мнение относительно аренды одного здания двумя структурами.

Похоже, что это кадровое решение готовилось заранее, но конкретный момент для его провозглашения был выбран явно неслучайный – вечером 8 февраля, после того, как днем взорвался громкий скандал со «спецагентом БЮТ» Романом Забзалюком и представленными им доказательствами коррупции со стороны провластных депутатов. Нужен был какой-то более-менее громкий информповод, чтобы хоть немного перебить нежелательный резонанс от очередных «пленок».

С точки зрения осуществления военной реформы, о которой столько говорил президент, Саламатин вряд ли функционально пригоден. Человек никогда не занимался собственно оборонной тематикой. В денежных потоках от продажи вооружений, говорят, еще так-сяк разбирается, «наблатыкался» в Укрспецэкспорте. Что же, в армии еще не вся земля разбазарена и не все имущество доворовано. Есть еще определенный простор для коммерческих действий. Конечно, при условии достаточных «откатов» наверх.

Кроме того, «бойцовские» качества Саламатина и его упомянутая «готовность на все», очевидно, могут пригодиться Януковичу в нынешние времена роста общественного напряжения. Этот точно сможет отдать «нужный» приказ во время «Ч», не заботясь о какой-то там морали и гнилом гуманизме.

Господа украинскую власть предержащие! Вспомните Наполеона: на штыках усидеть невозможно.

Николай Писарчук