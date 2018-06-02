«Железная фрау» и Украина: процесс евроинтеграции легким не будет

На прошедших в выходные парламентских выборах в Германии блок ХДС (Христианско-демократический союз)/ХСС (Христианско-социальный союз) набрал беспрецедентное для себя количество голосов — 41,5%. Это стало наибольшим успехом партии за всю ее историю. Эту победу, пожалуй, омрачил лишь тот факт, что традиционный сателлит партии Меркель — Свободная демократическая партия Германии (СвДП) — не преодолела пятипроцентного проходного барьера и в новом парламенте представлена не будет. Тем самым, обрекая ХДС/ХСС формировать большинство и правящий кабинет министров в связке с кем-то другим из прошедших в бундестаг.

Таковых всего три: Левые, Зеленые и Социал-демократы. Учитывая, что эти три партии не ладят между собой, а первые две — и с ХДС/ХСС, немецкие эксперты полагают, что блок Меркель буде договариваться об объединении и формировании коалиции с социал-демократами. И, несмотря на неоднозначность такого союза, самой «железной фрау» это никак не помешает занять кресло канцлера в третий раз.

В привязке к Украине эту победу самой влиятельной женщины Европы нельзя воспринимать однозначно. С одной стороны, во время избирательной кампании, внешнеполитическим вопросам немцы уделяли не так уж и много внимания: больше других их занимали социальные темы и проблемы внутри еврозоны.

С другой, не исключено, что сразу после возвращения президента Украины Виктора Януковича из Нью-Йорка, он получит новую «весточку» из Берлина. И не исключено, что Ангела Меркель, вдохновившись победой на парламентских выборах, напомнит ему, что вопрос Тимошенко все же требует решения.

Украина для Германии не в приоритете

Учитывая тот факт, что Германия – самая крупная экономика Евросоюза, и ей, в условиях кризиса в ЕС, приходится спасать слабые Грецию, Испанию и Португалию, по мнению экспертов, главным делом Меркель в ближайшее время будет закрепление позиций Германии, как главного игрока в Европе.

«Политика Ангелы Меркель будет направлена на укрепление евросообщества», - сказал УНИАН директор Центра внешнеполитических исследований ОПАД Сергей Пархоменко. По его словам, сегодня у Европы множество внутренних проблем, и Германия, в первую очередь, будет заниматься решением этих вопросов.

Кроме того, более важным геополитическим игроком на Востоке для Германии является отнюдь не Украина, а Россия. «Сегодня заигрывать перед Кремлем Германии нет смысла. Поэтому терять влияние и давать Москве быть серьезным игроком на европейской арене и идти на какие-то серьезные уступки в ключевых вопросах, Меркель не будет. Но позицию канцлера в отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным нельзя будет назвать радикальной. Тон немецкого правительства в диалоге с Москвой будет взвешенным, сдержанным и партнерским», - считает Пархоменко.

В свою очередь, руководитель Центра политического консалтинга Андрей Золотарев уверен, что отношения России и Германии станут более прохладными и сугубо прагматичными. Впрочем, отказаться друг от друга не получится. «Ибо они прочно завязаны экономически», - сказал он УНИАН.

Энергетика как главный фактор немецко-российской дружбы

В пользу такого мнения свидетельствует, хотя бы, продолжение тесного сотрудничества Германии и России в энергетической сфере. Учитывая факт отказа Берлина от атомной электроэнергии и перепрофилирования на газовую и альтернативную энергетику, Владимир Путин останется для Ангелы Меркель важным бизнес-партнером.

«То, что на первый взгляд кажется уходом от зависимости «Газпрома», - скорее явление временное, обусловлено долгосрочными газовыми контрактами с «Газпромом» и желанием Германии изменить эти контракты. К тому же, Россия идет им навстречу», - рассказал УНИАН эксперт украинского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

С одной стороны, так как альтернативная энергия обходится Германии недешево, представители крупного и среднего немецкого бизнеса уже выдвинули будущему канцлеру требования скорректировать энергетическую политику Германии. В частности, внести изменения в закон о возобновляемой энергии в части субсидирования производства электроэнергии из ветра, солнца и биомассы, так как это приводит к росту цен на электричество. Немецкие промышленники считают, что дальнейшее повышение цен приведет к сокращению рабочих мест и сворачиванию производств.

С другой – в энергетические объятия России Германию толкает сокращение добычи газа в Норвегии, Голландии и Великобритании. А перманентные «схватки» по Северному потоку (строить или не строить третью и четвертую ветки), по мнению эксперта, не более, чем торг. «Россию интересуют немецкие деньги для разведки новых месторождений газа, а Германию – низкая цена на газ и доступ к русским месторождениям, а также покупка Россией технологий для добычи газа. Я бы сказал, что их нынешние отношения – просто бизнес», - поясняет Корольчук.

Украина между двух огней

Впрочем, Кремль не утратит своего влияния и в построении взаимоотношений Украины и Европы. «Раз уж Янукович сказал о двух монстрах – РФ и ЕС, между которыми находится Украина, эти две сверхструктуры продолжат конкурировать. А, учитывая, что Германия экономически доминирует в Европе, Украина может оказаться разменной фишкой в торгах с Россией, если таковые будут», - считает Золотарев.

К примеру, по словам Юрия Корольчука, Украина могла бы рассчитывать на поддержку Германии в поиске газового компромисса с Россией в создании газового консорциума. «Но нет согласия России и нет согласия Германии на трехсторонний консорциум. Как следствие, газовая проблема Украины и России остается на повестке дня», - пояснил он.

По его мнению, не стоит тешить себя надеждами, что Германия в лице своих энергоконцернов, прежде всего, EON, поддержит Украину в этом вопросе. «Учитывая, что после переизбрания Ангела Меркель получила, фактически, «зеленый свет» на принятие любых решений до 2017 года, украинский энергетический голос в Европе будет звучать все слабее», - сказал Корольчук.

Тем не менее, иногда действия России (несмотря на всю дружбу с Германией), играют Украине на руку. Последний пример – излишне нервная реакция Кремля на уверенность Банковой в подписании соглашения об ассоциации с ЕС на Вильнюсском саммите в ноябре. «Такая реакция России может облегчить Виктору Януковичу подписание соглашения без выполнения одного из главных пунктов, касающегося Тимошенко (которым особенно интересуется именно Германия, - УНИАН). Если бы, возможно, РФ проявила больший такт и менее истерическую тональность, то для Януковича не существовало бы альтернатив», - считает Андрей Золотарев.

Кстати, ряд еврочиновников сделали подписание соглашения об ассоциации с Украиной своей «персональной фишкой». «И для них провалить подписание, будет означать – выглядеть лузерами», - отметил Золотарев. Однако, к сожалению для украинской власти, как раз Ангела Меркель не входит в число таковых, и в ближайшие четыре года может не беспокоиться, что немецкая оппозиция воспользуется украинской темой для ее дискредитации.

Камни преткновения

Накануне Вильнюсского саммита нельзя исключать тот факт, что в вопросе политической ассоциации с Украиной у Германии могут на первый план выйти абсолютно личностные моменты.

По словам Андрея Золотарева, «Ангелу Меркель Янукович «кинул»» - так как украинская власть обещала решить вопрос Тимошенко до выборов в Германии.

Впрочем, у президента Украины Виктора Януковича отношения с Меркель не заладились давно. Так, летом 2010 года, накануне визита новоизбранного главы государства в Германию, украинские пограничники, по указанию СБУ, вручили постановление о недопуске на территорию Украины руководителю представительства Фонда Конрада Адэнауэра в Украине Нико Ланге, чем спровоцировали международный скандал. Дело в том, что эта организация была основана Христианско-демократическим союзом — партией, которую, собственно, и возглавляет Меркель.

Тогда, продержав Ланге в транзитной зоне десять часов, пограничники впустили его в Украину и извинились. Неделю Киев и Берлин сохраняли дипломатическое напряжение, после чего министры иностранных дел Германии и Украины Гидо Вестервелле и Константин Грищенко дали совместную пресс-конференцию, назвав инцидент недоразумением.

Президент Украины Виктор Янукович дал интервью немецким изданиям, в котором заявил, что этот неприятный инцидент исчерпан. Извинился и забыл. А вот забыла ли Меркель? Ответ мы узнаем сравнительно скоро.

Татьяна Урбанская