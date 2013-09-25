Министр: Повторение "газовых войн" с Россией невозможно

Об этом он заявил в интервью Forbes.

"Ситуации 2007 и 2009 годов, которые мы называем "газовой войной", сегодня уже невозможны к повторению". Во-первых, потому что рынок газа в Европе кардинально изменился: за короткое время Европа прошла колоссальный путь по диверсификации источников", - сказал Кожара.

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"Во-вторых, потому что Украина тоже довольно успешно реформировала свой газовый рынок. Подписан контракт с Shell по освоению месторождений сланцевого газа. Вскоре мы ожидаем подписания контракта с ExxonMobil по освоению Олесского месторождения сланцевого газа – он сейчас готовится правительством. Это – еще около $10 млрд. инвестиций", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай Азаров заявляет, что из-за высокой цены на российский газ Украина будет вынуждена практически отказаться от его закупок.