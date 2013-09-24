Янукович в Нью-Йорке провел встречу с главами Евросовета и Еврокомиссии

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

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”В Нью-Йорке состоялась встреча президента Украины Виктора Януковича с президентом Европейского Совета Германом ван Ромпеем и президентом Европейской Комиссии Жозе Мануэлом Баррозу”, - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины 23-25 сентября находится с рабочим визитом в США для участия в 68-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.