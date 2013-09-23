Азаров ответил Кремлю, напомнив, что времена СССР прошли

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью российскому телеканалу «Россия 24».

«Все эти разговоры о том, что надо определиться - либо вы туда, либо туда, под собой ничего не имеют, кроме неправильных идеологических посылов. Это все мне напоминает такой известный лозунг – «кто не с нами, тот против нас». Мы хотим быть с вами, мы хотим быть и с другими», - заявил Азаров.

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Он напомнил, что ушло то время, когда Советский союз отгородился от всего мира, что привело к тому, что население стремилось покупать все заграничное и отказывалось от отечественного.

«Мы что, хотим повторить те же ошибки, которые были, и наступить на те же грабли. Этот путь трудный и я говорил об этих рисках на Кабинете министров», - сказал он.

При этом Азаров подчеркнул, что Россия для Украины - естественный партнер в плане модернизации экономики.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Украина не сможет одновременно быть ассоциированным членом ЕС и участвовать в Таможенном союзе.

Медведев считает, что заявления украинского руководства о готовности ратифицировать "разные соглашения" ничего, кроме удивления, не вызывают.

"Все разговоры о возможности быть и тут, и там - полное лукавство. Это желание, извините, просто запудрить мозги собственному народу", - сказал он.