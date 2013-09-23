Тигипко: Для евроинтеграции нужны конкретные дела, а не лозунги

Об этом заявил народный депутат Украины, заместитель Председателя Партии регионов Сергей Тигипко во время дискуссии «Украинский рецепт успеха: какой он?» на Ялтинской ежегодной встрече, сообщает пресс-служба политика.

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Как пример такой повестки политик привел так называемые «евроинтеграционные законопроекты», над подготовкой которых в парламенте работала группа под его руководством в составе представителей четырех фракций.

«Украинских политиков, власть и оппозицию, помирило дело. Нам и в дальнейшем нужно искать конструктив. Когда мы не занимаемся решением конкретных вопросов, всегда много болтовни. Нам нужна конструктивная повестка дня. Именно на этом я и буду сейчас концентрироваться», – отметил Сергей Тигипко, добавив, что сейчас важно уделить внимание улучшению условий работы малого и среднего бизнеса.

Политик подчеркнул, что для евроинтеграции нужны конкретные дела, а не лозунги.

«Я слышу много критики в отношении Партии регионов, но за последние три года в европейском измерении мы действительно многое сделали для того, чтобы Украина подошла к саммиту в Вильнюсе готовой. 90% документов, которые нужно было принять, подготовить, провести, были наработаны за последние годы», – сказал он.

Говоря о составляющих успеха Украины, политик отметил: «Украине для успеха нужны три вещи: развитие демократии, рыночная экономика и справедливая социальная политика. Вот куда нам нужно двигаться».