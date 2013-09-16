Томбинский оптимистически оценивает шансы Украины на подписание Соглашения с ЕС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на ежегодной конференции Украинской национальной платформы Форума гражданского общества «Восточного партнерства» сегодня в Киеве.

“Сегодня мы в 10 неделях от Вильнюсского саммита, и я могу сказать, что я сегодня более оптимистически вижу перспективу Вильнюса, чем это было несколько месяцев назад”, - сказал Томбинский.

В то же время он отметил, что Украина должна выполнить критерии, высказанные представителями Европейского Союза в декабре прошлого года.

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“Эти замечания являются ключевыми для функционирования украинской демократии”, - добавил Томбинский.

По его словам, также важно то, как Украина организует свою избирательную систему. Он также выразил надежду, что парламент продолжит активно работать над евроинтеграционными законами.

“Я надеюсь, что Верховная Рада, которая в осеннюю сессию решительно заработала в вопросе принятия евроинтеграционных законов, в дальнейшем также покажет хорошие результаты”, - сказал Томбинский, отметив, что необходимо решить вопрос выборочного правосудия.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС начали переговоры о Соглашении об ассоциации в 2007 году.

В конце 2011 года стороны заявили о завершении переговоров, а 30 марта 2012 года парафировали соглашение.

10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС одобрил заключение относительно Украины, в котором отметил, что готова подписать Соглашение об ассоциации с Украиной к Вильнюсскому саммиту “Восточного партнерства”, запланированному на конец ноября этого года, при условии прогресса Украины в вопросах изменения избирательного законодательства, решении проблемы выборочного правосудия и продолжении реформ в рамках Повестки дня ассоциации.