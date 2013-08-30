ЕС ждет от Украины «приятного сюрприза» в деле Тимошенко

Об этом заявил глава Представительства ЕС в Украине Ян Томбинский.

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На вопрос, можно ли освобождение экс-министра внутренних дел Юрия Луценко рассматривать как знак Евросоюзу, что Киев готов пойти дальше и освободить Тимошенко, Томбинский ответил: «Амнистия Луценко дала надежду, что мы на правильном пути. И я надеюсь, вскоре мы получим такой же приятный сюрприз по Тимошенко. Диалог между представителями ЕС и украинским Президентом, украинским правительством все еще продолжается», сообщает Корреспондент.

Томбинский сообщил, что вскоре Украину в 20-й раз посетят два уполномоченных Европарламента - и это показывает интенсивность двустороннего диалога.

Кроме того, Томбинский заявил, что еще есть немного времени для выполнения Украиной рекомендаций, необходимых для подписания Соглашения об ассоциации. «Нужно использовать его максимально эффективно, чтобы провести судебную реформу, изменить избирательное законодательство и решить еще один вопрос, наиболее политический из всех, - касательно судьбы бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко», - заявил дипломат.