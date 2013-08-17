Таксисты предлагают ловить нелегалов "на живца"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве заявил глава Профсоюза таксистов Украины Василий Попик.

"Мы настаиваем на введении в законопроект "О перевозках на такси" нормы права Укртрансинспекции осуществлять контрольные закупки услуг таксистов и информационно-диспетчерских служб", - сказал Попик.

По его словам, благодаря проведению контрольных закупок Укртрансинспекция сможет выявлять нелегалов среди таксистов, в том числе тех, кто работает через мобильные приложения.

"С помощью такого механизма нелегалы будут ловиться очень быстро и эффективно. Вызвали машину, получили SMS с номером автомобиля, когда она приехала – проверили. Если нет документов, то будет выявлен нелегальный автомобиль и информационно-диспетчерская служба", - сказал Попик.

Кроме того, профсоюз настаивает на введении прямой нормы, которая будет обязывать сотрудников ГАИ проверять наличие разрешительных документов у водителя автомобиля с признаками такси.

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Как сообщал УНИАН, Министерство инфраструктуры Украины в соответствии с проектом закона "О перевозках на такси" намерено в течение 3-5 лет привести все городские службы такси к единому стандарту.

Ранее Министерство инфраструктуры Украины разработало проект закона "О перевозках на такси" с целью организации качественных и безопасных перевозок и обеспечения прозрачной деятельности таксистов.

Профсоюз таксистов Украины предложил министерству доработать этот законопроект.