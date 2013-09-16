Рыбак: В Раде нет решения о лишении Маркова мандата

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель ВР Владимир Рыбак сегодня во время брифинга после Согласительного совета парламента.

“Еще решения у меня нет, в стенах Верховной Рады”, - сказал спикер и прибавил, что из-за этого ему пока неудобно комментировать эту ситуацию.

“Когда будет решение - тогда я посмотрю, какая инстанция, что там. Вы знаете, что по тем двум, которые раньше были (лишены депутатских мандатов Павел Балога и Александр Домбровский — УНИАН), я апеллировал, прошел все, и только после этого я подписал распоряжение”, - сказал председатель ВР.

Он также выразил мнение, что вопрос по Маркову, как и по Домбровскому и Балоге, должна рассматривать Центральная избирательная комиссия.

“Парламента там нет”, - прибавил Рыбак.

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Также, отвечая на вопросы журналистов, Рыбак отметил, что у него сейчас нет новых заявлений от депутатов о выходе из фракций.

Как сообщал УНИАН, 12 сентября Высший административный суд обязал Центральную избирательную комиссию отменить регистрацию депутата Верховной Рады Маркова.

Таким образом суд считает доказанным факт фальсификации результатов голосования на парламентских выборах в округе №133 в Одессе, где победителем был признан Марков.

Авторами иска в ЦИК о признании противоправного ее бездействия и об отмене ее решения о регистрации Маркова являются три человека, в том числе Юрий Кармазин.

Марков решение суда о лишении его мандата не признает и намерен обратиться в Европейский суд по правам человека.

14 сентября Марков сообщил, что написал заявление о выходе из фракции Партии регионов и попросил спикера объявить его на ближайшем пленарном заседании Верховной Рады.

Справка УНИАН. В октябре 2012 года Марков - лидер партии «Родина» и заместитель председателя Одесского облсовета Алексей Гончаренко (Партия регионов) баллотировались в Верховную Раду по одномандатному избирательному округу №133 в Киевском районе Одессы. Марков одержал победу, набрав 26,6% голосов избирателей. Гончаренко был на втором месте, набрав 20,46% голосов. Всего Марков набрал 22349 голосов, а Гончаренко – 17189. Разница между ними составила 5160 голосов.