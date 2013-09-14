2014 год станет для Украины переходным периодом перед ЗТС с ЕС - Азаров

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров эфире телеканала «Интер».

«После подписания соглашения о зоне свободной торговли с ЕС наступит переходный период, в течение которого будут постепенно вводиться определенные положения по зоне свободной торговли», - сказал Азаров.

Глава правительства пояснил, что не все нормы с Евросоюзом будут выполнены сразу.

«Мы сами к этому не готовы и сами просили об отсрочке некоторых положений», - сказал он.

В этом контексте премьер отметил, что украинская продукция многих отраслей, таких как кондитерская, мясомолочная, швейная, должна соответствовать требованиям Евросоюза. А это серьезные меры по модернизации производств, на что требуется время.

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Актуальным, по его словам, также будет и вопрос конкуренции на украинском рынке, так как, в частности, европейские производители холодильников будут продавать свою продукцию по цене ниже отечественных, и Украина должна подготовиться к такой конкуренции.

«Поэтому 2014 год будет первым годом, в течение которого вступит в силу только ограниченное количество норм», - резюмировал Азаров.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на своем заседании 18 сентября рассмотрит текст Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. По словам Азарова, на это заседание также пригласят председателя Представительства ЕС в Украине Яна Томбинского.

Украина и Европейский Союз планируют подписать Соглашение об ассоциации и ЗСТ в ноябре 2013 года.